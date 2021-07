Die Zahl der Säuglingstode ist in Mülheim leicht gestiegen

Mülheim. In 2020 haben fünf Kinder in Mülheim das erste Lebenjahr nicht erreicht. Im Jahr zuvor waren es vier. Häufigste Ursache: plötzlicher Kindstod.

Im vergangenen Jahr sind in Mülheim laut Angaben des statistischen Landesamts NRW fünf Säuglinge im ersten Lebensjahr verstorben, im Jahr zuvor waren es vier Kinder. Die häufigste Ursache ist der plötzliche Kindstod.

Jeder einzelne Fall sei sehr tragisch, betont Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. Insgesamt sinke aber die Säuglingssterblichkeit in Mülheim tendenziell. Starben im Jahr 2005 noch 4,8 von 1000 Lebendgeboren, so waren es 2020 nur noch 3,2. „Anfang der 1900er Jahre starben in Deutschland jährlich noch rund 1300 Babys am plötzlichen Kindstod, heute sind es rund 150“, so Michael Lobscheid.

Die meisten Todesfälle treten zwischen dem zweiten und vierten Lebensmonat ein

Der Tod trete fast immer während des Schlafs ein. Warum dies geschehe, sei wissenschaftlich bis heute nicht endgültig geklärt. Die Gründe für die Säuglingssterblichkeit seien vielfältig: Frühgeburten seien eine wichtige Ursache, sie treten besonders häufig bei Mehrlingsschwangerschaften auf. Auch angeborene Fehlbildungen könnten zum Tod in den ersten Lebenstagen führen. „Die häufigste Todesursache bei den Säuglingen ist allerdings der plötzliche Kindstod, wobei die meisten Todesfälle zwischen dem zweiten und vierten Lebensmonat eintreten“, so Lobscheid.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) rät zur Vermeidung des plötzlichen Kindstods, dass Babys immer in Rückenlage in einem Schlafsack und in ihrem eigenen Bett mit fester Unterlage schlafen sollten. Das Bett stehe dabei idealerweise im Elternschlafzimmer. Zudem sollten Eltern auf unnötige Utensilien im Kinderbett verzichten, die den Kopf des Säuglings bedecken könnten, wie Kissen oder Stofftiere. Eltern sollten auch auf eine rauchfreie, gut temperierte Umgebung für das Kind achten.

Laut Experten liegt die optimale Temperatur für Babys tagsüber bei 20 Grad, nachts sollte sie zwischen 16 und 18 Grad betragen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim