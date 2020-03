Die Mülheimer Polizei schließt drei Bezirksdienststellen

Mülheim Drei Bezirksdienststellen der Polizei bleiben in Mülheim zu. Geöffnet sind die Wache Speldorf und rund um die Uhr die Wache Von-Bock-Straße.

Die Polizei in Mülheim konzentriert ihre Einsatzkräfte. Um die Sicherheit der Besucher und der Beamten zu gewährleisten und die Ansteckungsgefahr für alle zu minimieren, werden die Bezirksdienststellen geschlossen: in Styrum (Oberhausener Straße 174), in Heißen (Fünter Weg 41) und in Dümpten (Mellinghofer Straße 142).

Die Polizeiwache Mülheim an der Von-Bock-Straße bleibt durchgehend geöffnet. Der Bezirksdienst Speldorf an der Ulmenalle ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr für die Bürger da. Geschlossen werden der Bezirksdienst Styrum (Oberhausener Straße 174), der Bezirksdienst Heißen (Fünter Weg 41) und der Bezirksdienst Dümpten (Mellinghofer Straße 142). In dringenden Fällen wählt man den Notruf 110.