Die meisten Jugendlichen üben das begleitete Fahren

Der Frauenanteil bei den Fahrlehrern ist in Nordrhein-Westfalen mit zwölf Prozent (Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt) sogar noch relativ hoch. Zum Vergleich: In Bremen liegt der Anteil bei sechs, in Mecklenburg-Vorpommern bei 6,8 Prozent.

Laut Frauke Schröer und Kathrin Lamberts bereiten sich mittlerweile 80 Prozent ihrer Fahrschüler auf das so genannte begleitete Fahren vor.

Einen Mofa-Führerschein mache beispielsweise keiner mehr.