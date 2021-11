Die Zähler der Heizung werden in Mülheim wieder abgelesen. Hier ein Symbolbild.

Energie Die Medl-Ableser sind wieder in Mülheim unterwegs

Sie lesen an Zählern in Mülheimer Häusern den Energie-Verbrauch ab. Die Medl-Mitarbeiter müssen einen Ausweis vorweisen können, sie tragen Maske.

Die Medl-Ableser schwärmen wieder aus, circa 10.000 Zähler steuern sie an – überwiegend in Mehrfamilienhäusern mit Gaszentralheizung, aber auch mit Strom- und Wärmezählern. Die Ableser sind vom 29. November bis 10. Dezember, jeweils von 9 bis 18 Uhr unterwegs, sie tragen einen Mitarbeiterausweis bei sich. „Unsere Ableser werden selbstverständlich auch mit Masken ausgestattet“, so Jan Hoffmann, Vertriebsleiter der Medl GmbH.

Natürlich wird auch respektiert, wenn dem Ableser aufgrund des Infektionsgeschehens der Zutritt verweigert wird. In diesem Fall – und wenn wiederholt niemand zuhause angetroffen wird – hinterlässt der Ableser eine Selbstablesekarte.

Wer sich unsicher ist, ob die Person an der Tür auch wirklich von der Medl kommt, kann jederzeit beim Medl-Kundenservice anrufen und sich rückversichern. Alle Ableser sind namentlich inklusive Telefonnummer im Kundenservice hinterlegt. Erreichbar ist dieser montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim