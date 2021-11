Tier der Woche Die Hündin Sina sucht ein neues Zuhause in Mülheim

Mülheim. Die Hunde-Seniorin Sina ist ein pflegeleichtes Tier. Das Mülheimer Tierheim sucht ein liebevolles Zuhause für die letzten Jahre der Hunde-Oma.

In dieser Woche sucht das Mülheimer Tierheim ein neues Zuhause für Sina. Die Hündin wurde in Oberhausen gefunden. Sie hat ein freundliches Wesen und lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen.

Mit einer Rückenhöhe von 50 cm hat sie auch noch eine handliche Größe. Die Spaziergänge mit Sina verlaufen sehr angenehm. Sie sollte allerdings an der Leine bleiben, denn Sina kann nicht mehr so gut hören. Das Geburtsjahr der Seniorin wurde auf 2010 geschätzt.

Wer hat ein gutes Herz und möchte Sina noch einmal so richtig verwöhnen? Wegen der aktuellen Corona-Situation ist eine Terminabsprache mit dem Tierheim dringend erforderlich.

Städtisches Tierheim Mülheim, Horbeckstraße 35, 0208-372211; FAX: 0208-371929

