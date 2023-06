Die HRW in Mülheim: Langer Abend der Studienberatung

Mülheim. Wer jetzt anfangen will zu studieren, kann sich an der Hochschule Ruhr West in Mülheim am 15. Juni informieren. Wann startet man ins Studium?

Wer im kommenden Studienjahr eventuell an der Hochschule Ruhr West in Mülheim studieren möchte, kann sich jetzt ausführlich informieren, ein „Langer Abend der Studienberatung“ ist für Donnerstag, 15. Juni, von 16 bis 19 Uhr geplant. Denn es wird Zeit, sich für einen Studienplatz zu bewerben und sich einzuschreiben. Denn: Die Orientierungswochen mit Vorkursen sind schon für Anfang September geplant.

Die Erstsemesterbegrüßung soll am 19. September in Mülheim steigen. Wie lässt sich die HRW beschreiben? Es gibt vier Fachbereiche in zwei Städten (Mülheim und Bottrop) mit insgesamt 6.500 Studierenden in 33 wegweisenden Studiengängen.

Die Hochschule Ruhr West bietet ein breites Studienangebot mit praxisnahen und zukunftsorientierten Studiengängen in verschiedenen Fachbereichen. Von technischen und wirtschaftlichen Studiengängen bis hin zu sozialen und naturwissenschaftlichen Disziplinen haben die Studierenden die Chance, das Fundament für eine aufregende berufliche Zukunft zu legen – anwendungsbezogen, nachhaltig und vernetzt“, erklärt Frank-R. Boullón, Leiter der Abteilung Hochschulmarketing und Kommunikation.. Besondere Vorzüge der Fachhochschule seien „die Forschungsstärke und Praxisnähe im Studium“. In der HRW fördere man Menschen, die ihre Potenziale voll entfalten wollen. Unabhängig von Geschlecht, sozialer, ethnischer oder kultureller Herkunft.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter studienberatung@hs-ruhrwest.de

