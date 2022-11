Traten vor drei Jahren bei der Schlossweihnacht in Mülheim-Broich auf: die Thekenspieler und Insanity Firedance.

Advent Die Broicher Schlossweihnacht: Was sie den Mülheimern bietet

Mülheim. Zur Reise ins Mittelalter lädt jetzt wieder Mülheims Stadtmarketing ein: Schloß Broich und die Müga verwandeln sich im Advent in magische Orte.

Im vergangenen Jahr stand die Schlossweihnacht in Mülheim-Broich noch ganz im Zeichen der Corona-Schutzmaßnahmen: Nur Geimpften und Genesenen war der Besuch erlaubt. In diesem Jahr können sich wieder alle Menschen von der mittelalterlichen Weihnachtsatmosphäre verzaubern lassen. Am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende: samstags von 13 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Die historische Karolingerfestung und der angrenzende Müga-Park laden dazu ein, altes Brauchtum zu erleben, heißt es in einer Mitteilung des Mülheimer Stadtmarketings MST. Die Besucher empfängt wärmendes, knisterndes Feuer und über allem liegt der Duft von frischem Backwerk und Geräuchertem. Rustikale Tavernen locken zum Gaumenschmaus, Marktleute führen Handwerks- und Schmiedekunst vor, Gaukler und Musiker sorgen für Kurzweil.

Krippenspiel in lateinischer und mittelhochdeutscher Sprache

Beim Krippenspiel führen gewandete Darsteller und Darstellerinnen Szenen der Weihnachtsgeschichte in lateinischer und mittelhochdeutscher Sprache auf.

Der Eintritt zur Broicher Schlossweihnacht, die von der History & Event UG in Kooperation mit der MST veranstaltet wird, beträgt für Erwachsene 7 €, für Kinder bis 14 Jahre 4 €. Jungen und Mädchen unter Schwertmaß haben freien Eintritt. Gewandete zahlen 6 €. Mit Behindertenausweis kostet der Einlass ebenfalls 6 € und für Familien 20 € (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder).

