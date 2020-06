Deutscher Kinderschutzbund schließt Mülheims Beratungsstelle

Mülheim. Der Deutsche Kinderschutzbund schließt seine Beratungsstelle in Mülheim aus finanziellen Gründen. Er erhebt Vorwürfe gegen Stadt und Land.

Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) schließt seine Mülheimer Beratungsstelle gegen Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellen Missbrauch zum 30. Juni. Das Angebot sei nicht mehr zu finanzieren. Dabei erhebt der Kinderschutzbund Vorwürfe gegen die Stadt Mülheim und das Land Nordrhein-Westfalen.

„Wir haben bereits vor einem Jahr auf die Unterfinanzierung hingewiesen, aber weder durch das Land noch durch die Kommune effektive Unterstützung bekommen“, sagt Melanie Oechler, Vorsitzende des DKSB Ortsverbandes Mülheim. Der Verein finanziert sich zu über 50 Prozent aus Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen. Da das Spendenaufkommen zurückgehe und die öffentlichen Fördergelder nicht ausreichten habe man nun diesen Schritt gehen müssen.

Stadt Mülheim und Land NRW tragen zu wenig zur Finanzierung bei

„Das war eine schmerzliche Entscheidung“, sagt Mauno Gerritzen, Geschäftsführer des Paritätischen, der als Träger fungiert. „Wir mussten die Reißleine ziehen, um den Verein zu retten.“ 21.000 Euro trage die Kommune zum Kinderschutzbund bei, 18.000 Euro das Land – das reiche nicht.

Schon vor zwei Jahren hat der Verein auf die finanziellen Nöte aufmerksam gemacht, habe „intensiv versucht, eine Lösung zu finden“ mit der Stadt, mit dem Land. „Die Verantwortung wird von der Kommune aufs Land geschoben und andersrum“, kritisiert Gerritzen. Letztlich sei es originäre Aufgabe der Kommune, ein breites Beratungsangebot aufrecht zu erhalten.

Erschütternde Missbrauchsfälle in Lügde und Münster

In das wurde nun eine tiefe Lücke gerissen. Denn für Kinder unter 14 Jahren war die Beratungsstelle auf der Schloßstraße primärer Anlaufpunkt. Und auch Lehrer und Erzieher konnten sich in Verdachtsfällen an den Kinderschutzbund wenden – das bricht nun weg. Zwar gebe es, so Gerritzen, immer die Möglichkeit, sich ans Jugendamt zu wenden. „Aber die Hemmschwelle ist oft höher als bei einem freien Träger.“

Vor dem Hintergrund der erschütternden Missbrauchsfälle in Lügde und Münster und vermehrter Meldungen von Kindeswohlgefährdungen sei es besonders prekär, dass „in Mülheim sehenden Auges hingenommen“ wird, dass die Beratungsstelle wegbricht.

Hilfsangebote sind oft zum Großteil durch Spenden finanziert

Ein Problem, das in der Finanzierungsstruktur liege. „So wie in Mülheim sind landesweit viele spezialisierte Beratungsstellen unterfinanziert“, sagt Krista Körbes, NRW-Landesgeschäftsführerin des Kinderschutzbundes. Seit den 1990er Jahren habe es keine Anpassung der Fördergelder des Landes gegeben. Auch andere Mülheimer Hilfsangebote, wie zum Beispiel das „Ele-Phon“ der Awo, werden durch Spenden aufrechterhalten.

Die Entscheidung zur Schließung der Kinderschutz-Beratungsstelle kommt wenige Monate, nachdem die Einrichtung sich neu ausgerichtet hat. Im Februar hatte sie sich mit den Themen Misshandlung, Vernachlässigung und sexualisierter Gewalt einen Arbeitsschwerpunkt gesetzt. Schon damals sagte Vorsitzende Melanie Oechler: „Um die Beratungsstelle zu sichern und Fachkräfte zu beschäftigen, braucht es eine bessere finanzielle Grundlage, damit es kalkulierbar wird.“

Passiert ist seitdem nichts, die finanzielle Situation hat sich nicht gebessert. Sozialdezernent Marc Buchholz will im Laufe des Mittwochnachmittags eine Stellungnahme abgeben. Die Mülheimer Grünen haben sich bereits „entsetzt“ gezeigt: „Dass das Aus jetzt so plötzlich kommt, ist absolut unfassbar. Das Corona-Brennglas, hat jedem verdeutlicht, wie wichtig Beratungsstellen zum Schutz der Kinder sind“, erklärt Parteisprecherin Kathrin Rose. Die Schließungsnachricht sei einzig eine gute für Täter. Die Grünen-Fraktion wollen das Thema nun in den Hauptausschuss einbringen.