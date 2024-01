In Mülheim gibt es rund 30 Packstationen und nun eine weitere an der Aktienstraße. (Symbolbild)

Infrastruktur Deutsche Post bietet neuen Service für Kunden in Mülheim an

Mülheim Wer gerne online shoppt und in Mülheim lebt, dem wird die Paket-Retoure nun erleichtert. Welchen Standort sich das Unternehmen ausgesucht hat.

Die DHL weitet ihr Packstationsnetz in Mülheim aus. Wie das Unternehmen mitteilt, ist eine neue Packstation an der Aktienstraße 184 in Betrieb genommen worden.

„Kundinnen und Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 91 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten des kontaktlosen Paketempfangs.“ Bei der Packstation, so die DHL Group, handelt es sich um einen App-gesteuerten Automatentyp, der kein Display benötigt, da die Kundin und der Kunde ihn ausschließlich mit seinem Smartphone bedient.

Mülheimer Packstationsnetz wird um App-gesteuerten Automaten erweitert

„Wir haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet. Die Rückmeldung der Kundinnen und Kunden ist sehr positiv und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskundinnen und -kunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind“, erklärt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs des Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland.

Das DHL Packstationsnetz in Deutschland umfasst aktuell mehr als 13.000 Automaten, in Mülheim sind es rund 30. Aufgrund der hohen Kundennachfrage wird das Unternehmen die Zahl der Packstationen weiter erhöhen. „Das Onlineshopping wird immer beliebter und somit werden auch unsere Packstationen immer häufiger genutzt. Unsere Kundinnen und Kunden stellen wir daher ein stetig wachsendes Netz an Packstationen zur Verfügung – und zwar an Orten, wo es für sie besonders bequem ist, weil sie keine zusätzlichen Wege haben“, so Holger Bartels.

Post in Mülheim - mehr zum Thema

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim