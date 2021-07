Impfen in Mülheim Der Impfbus impft in den Mülheimer Stadtteilen ohne Termin

Mülheim. Mülheimer Bürger ab 18 Jahre können sich in den Stadtteilen im mobilen Impfbus mit Johnson & Johnson impfen lassen. Am Donnerstag geht es los.

Alle Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahre können sich am Donnerstag, Freitag und Samstag in dieser Woche in den Stadtteilen ohne Termin mit dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson einmalig und ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen. Mitzubringen ist ein Ausweisdokument.

Der Impfbus steht am Donnerstag, 15. Juli, von 9 bis 13 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Platz in der Stadtmitte und von 15 bis 19 Uhr an der Ruhrpromenade am Rathaus (Schollenstraße).

Der Impfbus steht am Freitag, 16. Juli, von 9 bis 13 Uhr bei Aldi an der Düsseldorfer Straße 190 in Saarn und von 15 bis 19 Uhr am Marktcenter an der Friesen-/Steinkampstraße in Styrum.

Am Samstag, 17. Juli, steht der Impfbus von 9 bis 13 Uhr am Parkplatz von Edeka am Heifeskamp in Dümpten, Mannesmannallee 31. Von 15 bis 19 Uhr steht der Impfbus im Rhein-Ruhr-Zentrum am Eingang Ost, Humboldtring.

