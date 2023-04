Seit Monaten ist der Bereich rund um die Oberheidstraße nur in eine Richtung befahrbar.

Infrastruktur Dauerbaustelle Oberheidstraße: Stadt kündigt Veränderung an

Mülheim. Monatelang war der Bereich der Aktienstraße bis Wenderfeld eine Einbahnstraße. Nun kündigt die Stadt Mülheim die nächsten baulichen Schritte an.

Die Erneuerungsarbeiten an der Oberheidstraße im Bereich der Aktienstraße bis Wenderfeld haben monatelang für eine Einbahnstraßenregelung gesorgt. Nun soll der Abschnitt wieder für beide Fahrtrichtungen freigegeben werden. Wie die Stadt mitteilt, soll eine Baustellenampel wechselseitig den Verkehr regeln. Sie geht Donnerstagmittag, 6. April, in Betrieb.

Im Anschluss, so die Stadt, wird der Einmündungsbereich Oberheidstraße/Mühlenstraße umgebaut: „Es sind zwei aufeinanderfolgende halbseitige Bauabschnitte geplant. Die Arbeiten dauern voraussichtlich sechs Wochen.“ In dieser Zeit wird die Mühlenstraße zur Sackgasse. Zum Abschluss der Bauarbeiten erfolgt der zweite Teil des Deckenbaus. Dann bekommt die Oberheidstraße vom Einmündungsbereich der Mühlenstraße bis zum Bauende in Höhe Aktienstraße eine neue Asphaltschicht.

