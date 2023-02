Das sind die Winter-Trends für Kindergeburtstage in Mülheim

Mülheim. Winterkinder haben es nicht leicht, wenn es um die Geburtstagsfeier geht? Von wegen. Diese Allwetter-Angebote zum Feiern gibt es in Mülheim.

Eltern von Winterkindern kennen es: Anstatt einfach den Grill im Garten aufzustellen und auf Schatzsuche zu gehen, haben sie die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: Entweder sie sehen dabei zu, wie die eigenen vier Wände in Schutt und Asche gelegt werden, oder sie ziehen mit der gesamten Festgesellschaft irgendwohin, wo man professionell auf einen solchen Anlass vorbereitet ist.

Längst sind Indoor-Spielplätze, Kinos und Schwimmbäder nicht mehr die einzigen Orte, an denen man außerhäusig eine Kinderparty steigen lassen und Spaß haben kann. Wobei…heute geht es auch darum, am Geburtstag etwas Neues zu erleben, sich auszuprobieren und am Ende etwas Selbstgemachtes in den Händen zu halten. Workshops sind der Trend bei Kinderpartys, wobei die Kinder ganz nebenbei in potenzielle Berufe reinschnuppern. Ob Schreinern, Malen, Drachen bauen oder Schneidern - das Angebot in Mülheim ist vielfältig. Wir geben einen Überblick:

Schreinern in der Mitmachwerkstatt

Beim Kindergeburtstag in der Holzwerkstatt von Andreas Milde in Mülheim kann man sich als Schreiner ausprobieren. Der zehnjährige David baut unter seiner Anleitung ein Boot. Foto: Privat

Kinder ab neun Jahren können sich in der Holzwerkstatt von Barbara Huber und Andreas Milde im Schreinern üben. Die beiden haben eine Mitmachwerkstatt gegründet, in der Laien eigene Holzbauarbeiten umsetzen können, zum Beispiel auch die selbstgebaute Wiege für das erstgeborene Kind. Bei den Kindergeburtstagen wird etwa zweieinhalb Stunden lang an einem eigenen Werkstück gearbeitet, zum Beispiel einem Boot, einem Roboter oder einem Flugzeug. „Wenn die Kinder eigene Ideen haben, können wir das auch umsetzen“, sagt Andreas Milde. Er leitet die jungen Holzbauer an, wobei auch Eltern mit anpacken müssen. Bei einer Gruppengröße von zehn Kindern sollten zwei Erwachsene dabei sein.

Kosten pro Kind bei zehn Kindern: 28 Euro

Kontakt: Ungehobelt - die Mitmachwerkstatt, Zeppelinstraße 24, www.ungehobelt-mh.de

Drachen bauen leicht gemacht

Der Mülheimer Roland Scherbaum bietet seine Drachenbau-Geburtstage schon seit mehr als 15 Jahren an. Inzwischen finden sie nicht mehr am Schloß Broich statt, sondern bei den Eltern zu Hause. Foto: Jakob Studnar

Eigentlich betreibt Roland Scherbaum Deutschlands einzige „Tiffany-Klinik“, eine Reparaturwerkstatt für die charakteristischen Lampen aus Mosaikglas. Nebenbei aber bietet er schon seit vielen Jahren Drachenbau-Kurse an. Inzwischen finden die Kindergeburtstage, bei denen die Drachen gebaut und bemalt werden, nicht mehr an Schloß Broich statt, sondern bei den Familien zu Hause. „Das kann eine Garage sein oder auch der Garten oder die Einfahrt“, sagt der 66-Jährige. Sein erklärtes Ziel: „Die Kinder sollen so viel wie möglich selber machen. Die werden richtig kreativ, wenn sie auch mal rumalbern und ausprobieren dürfen.“ Mindestens sechs Kinder sollten es für einen Drachen-Geburtstag sein. Das Mindestalter liegt bei sechs Jahren. Scherbaum bietet seine Kurse auch in Kitas an, etwa bei Vater-Kind-Nachmittagen. Höhepunkt jeder Drachen-Party: Wenn alle zusammen in die Luft gehen.

Kosten: Zusätzlich zu einer Kursgebühr und einer Anfahrtspauschale werden pro Drache etwa 25 Euro fällig.

Kontakt: Roland Scherbaum, www.kreativeklasse-drachenshop.jimdofree.com

In der Kletterhalle wachsen Kinder ab sechs Jahren über sich hinaus

Die Neoliet Kletterhalle ist selbst eine feste Größe für Kinder in Mülheim. Interessant für Kindergeburtstage ist die Anlage auch deshalb, weil es dort eine „Easy Climb“-Kletteranlage gibt, in der Kinder ab sechs Jahren automatisch gesichert sind. Eingehängt an Seilen können sie sturzsicher klettern, ohne dass jedes Kind eine Begleitperson braucht. Auf Wunsch kann aber auch ein richtiger Kletterlehrgang mit Fachpersonal gebucht werden.

Kosten (je nach Variante für bis zu zehn Kinder): 150 bis 219 Euro

Kontakt: Neoliet Kletterhalle, Ruhrorter Straße 51, www.neoliet.de

So hoch muss es nicht gleich hinausgehen. Bei den Kindergeburtstagen in der Kletterhalle kann man auch ganz klein anfangen. Foto: Lars Heidrich

Einen Tag lang Naturforscher sein in Haus RuhrNatur

Man muss schon ein wenig wetterfest sein, um einen Wintergeburtstag in Haus RuhrNatur zu feiern. Aber anschließend hat man garantiert das Gefühl, ein kleines Abenteuer bestanden zu haben.

Kinder von fünf bis sieben Jahren können einen Detektiv-Geburtstag feiern und einen verlorenen Schatz entlang der Ruhr suchen. Dabei lernen sie mehr über Fische und Vögel, bauen einen Staudamm und streicheln Krebse. Kinder von acht bis zwölf Jahren ziehen mit Keschern los, fangen Flohkrebse und Eintagsfliegen und beobachten sie unter dem Mikroskop.

Kosten: 120 Euro

Kontakt: Haus RuhrNatur, Alte Schleuse 3, www.haus-ruhrnatur.de

Nachmittags im Museum: Schneidern mit Leder

Im Leder- und Gerbermuseum Mülheim können Geburtstagskinder und ihre Freunde Taschen und Mokassins gestalten. Foto: Privat

Die Zeiten, in denen man im Museum nur gucken und nicht anfassen durfte, sind vorbei. Das Leder- und Gerbermuseum Mülheim bietet Workshops zum Schneidern mit Leder an. Die Geburtstagsgäste wählen zwischen Mokassins und Taschen, die mit einem eignen Motiv oder Namen beklebt werden. Nach etwa zweieinhalb Stunden nimmt jedes Kind sein selbst gestaltetes Einzelstück mit nach Hause.

Kinder sollten zwischen acht und 14 Jahren alt sein. Empfohlen wird, die Gästezahl an das Alter des Kindes anzupassen.

Kosten: 60 Euro Grundgebühr zuzüglich zehn Euro Materialkosten, außerhalb der Öffnungszeiten zusätzlich 40 Euro für Personalkosten

Kontakt: Leder- und Gerbermuseum Mülheim, Düsseldorfer Straße 269, www.leder-und-gerbermuseum.de

Wasserforscher werden und Schätze entdecken

Wasser erforschen und dabei ganz genau hinsehen: Das kann man im Aquarius Wassermuseum nicht nur wie hier beim Open Air Familienfest, sondern auch im Rahmen eines Kindergeburtstags. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Eine Schatzsuche und ein Wasserdiplom können Kinder zwischen neun und elf Jahren im Aquarius Wassermuseum machen. In etwa drei Stunden lernen die Geburtstagsgäste, wie ein Wasserturm funktioniert, wie man Wasser mit Sand filtert und sie dürfen auf eigene Faust im Museum auf Erkundungstour gehen. Irgendwo hat sich schließlich auch ein Schatz versteckt, der von aufmerksamen Forschern gefunden werden muss.

Kindergeburtstage finden im Aquarius immer sonntags um 10.30 Uhr oder samstags nach Absprache statt. Es können maximal zwölf Kinder mitmachen.

Kosten: 50 Euro Grundpreis, zuzüglich 6,50 Euro pro Kind sowie vier Euro pro Begleitperson

Kontakt: Aquarius Wassermuseum, Burgstraße 70, www.aquarius-wassermuseum.de

