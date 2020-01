Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das sind die Pläne der WDL

Zehn bis zwölf Millionen Euro will die WDL in einen Multifunktionsbau mit angeschlossener Luftschiff-Eventhalle investieren. Bestandsfirmen sollen darin Platz finden, aber auch weitere gewerbliche, soziale und museale Nutzungen.

Laut WDL soll eine namhafte Marketingagentur, die sich zur führenden Agentur für die Großunternehmen des Ruhrgebiets entwickeln wolle, bereits ihre feste Absicht erklärt haben, mit 200 Mitarbeitern am Flughafen ansiedeln zu wollen.

Weitere Unternehmen aus der Kreativwirtschaft könnten im Neubau Platz finden, dazu die WDL-Verwaltung, flugaffines und anderes Gewerbe, eine Kita, die schon vor Ort ansässige Musikschule und der Pflegedienst, die Theodor Wüllenkemper und Inge Bachmann-Stiftung, Gastronomie. . .

Die neu und transparent bespannte Luftschiffhalle soll mit neuer Technik so ausgestattet werden, dass der Luftschiffhangar mehr als 4000 Quadratmeter moderne Veranstaltungsfläche für bis zu 5000 Besucher bietet. Mit der Luftschiff-Erlebniswelt will WDL eine Nische in der Region besetzen für Veranstaltungen jenseits von Musikkonzerten.