Das sind die Party-Orte in der Silvesternacht in Mülheim

Mülheim. Wer nicht zu Hause Silvester feiern will, findet einige, aber nicht viele Party-Orte in Mülheim. Der Ringlokschuppen ist diesmal nicht dabei.

Schon über Silvester nachgedacht? Wer nicht zuhause ins neue Jahr reinrutschen möchte, sondern lieber richtig Party machen will, findet einige – allerdings nicht viele – Anlaufstellen in Mülheim.

Eines vorweg: Der Ringlokschuppen lädt diesmal nicht zum Silvestervergnügen ein: „Wir hatten ein arbeitsreiches Jahr und haben uns entschlossen, diesmal über den Jahreswechsel Pause zu machen“, erklärt Sprecherin Lisa Pfannenschmidt. Vom 22. Dezember bis Mitte Januar gibt es im Schuppen keine Kultur-Veranstaltungen, ab Anfang 2020 wird aber schon geprobt und es gibt technische Geräteprüfungen.

Antipasti und Sekt vor der Komödie im Theater an der Ruhr

Das Theater an der Ruhr zeigt am Silvesterabend „Die Kunst der Komödie“ von Eduardo Filippo. Theatergründer Roberto Ciulli spielt selbst mit und bietet „fabelhaftes Gauklertheater aus dem Geist der alten Commedia dell’arte“. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr und endet gegen 22 Uhr. Schon ab 18.30 Uhr gibt es Antipasti vom Buffet und natürlich Sekt. Eintritt: 50 Euro (inklusive Essen). Nach dem Stück ist Schluss, jeder hat noch Zeit, nach Hause zu gehen und dort den Jahreswechsel zu erleben.

„Die Kunst der Komödie" mit Roberto Ciulli als Theaterdirektor (re,) ist am Silvesterabend im Theater an der Ruhr zu sehen. Foto: Knut Lohmann

Ganz anders ist das in Franky’s im Wasserbahnhof, dort wird ein hauseigenes Mittenachtsfeuerwerk geboten. Es gibt zudem ein „wunderschönes Showprogramm“ – gepaart mit einem großen und umfangreichen kalt-warmem Büffet. Empfangscocktail und gute Musik gehören dazu. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Preis für den Abend: 99 Euro. Reservierung erbeten unter 3882963 oder info@frankys-wasserbahnhof.de

Showprogramm oder Musik von DJ Deluxe

Im Franky’s im Ruhrkristall, „wo sich Mülheims Silvesterfeuerwerk leuchtend in der Ruhr spiegelt“, wird ab 20 Uhr (bis 4 Uhr) ebenfalls gefeiert. Neben einem Buffet mit ausgefallenen Kreationen, sind alle ausgewählten Getränke wie Biere, Softdrinks, Säfte, bis zu 15 unterschiedliche Weine und Gin-Variationen im Preis von 89 Euro inklusive. DJ Deluxe (Dennis Weiler) sorgt für den richtigen Sound. Karten nur im Vorverkauf: info@frankys-bar.de.

Die Tanzwütigen könnte es auch in den Ballermann 6 an der Sandstraße ziehen (Ü18). DJ Guido wird mit seinem perfekten Musikmix für eine unvergessliche Silvesternacht sorgen. Sein Mix umfasst unter anderem das Beste aus den Charts sowie aus den 80ern und 90ern, dabei auch Schlager, Rock, Black oder Hip-Hop. Einen Gutschein für ein Glas Sekt gibt es gratis. Ein gemischtes Publikum (18 – 60 Jahre) wird erwartet. Eintritt 10 Euro, Mindestverzehr: 10 Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Mülheim Jolanthe an Neujahr An Neujahr veranstaltet die WAZ/NRZ-Redaktion gemeinsam mit der Ruhr-River-Jazzband am Wasserbahnhof wieder Mülheims Neujährchen für einen guten Zweck. Das traditionelle Wiener Neujahrskonzert mit dem Europäischen Festival Orchester findet allerdings erst am Sonntag, 5. Januar, in der Stadthalle statt.

Fünf-Gang-Menü und Tanzmusik

Auch im Restaurant Sierra Nevada auf der Heimaterde (Kolumbusstraße 110) soll viel getanzt werden. Die Galant Party- und Galaband spielt live. Außerdem gibt es einen Sektempfang und ein Fünf-Gang-Menü. Alles für 79,50 Euro. Start: 20 Uhr, Einlass: 18 Uhr. Reservierung: 78266645.

„Welcome 2020“ heißt es im Phönix Club (Sandstraße 162 ). Dort legt man an Silvester die Partys Dark Insanity, Eisenzeit und Electronauts zusammen (Ü18). Dresscode: schwarz/alternativ oder festlich. Den Mitternachtssekt gibt’s gratis️, ein Lichtfeuerwerk ist geplant.️ Beginn: 20 Uhr, Eintritt 6,99 Euro im VVK/ 9,99 Euro an der Abendkasse. Im Bistro: werden Würstchen und Kartoffelsalat (auch vegan) zu fairen Preisen verkauft. Karten: bei den Disco-Veranstaltungen im Phönix-Club.