Das sind die Nominierten für den Mülheimer Wirtschaftspreis

Mülheim. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr der Mülheimer Wirtschaftspreis verliehen. Wer ins Rennen um die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung geht.

Jetzt steht fest, welche Mülheimer Firmen für den ersten Wirtschaftspreis der Stadt nominiert sind. Die siebenköpfige Jury hat aus allen Vorschlägen nun fünf Betriebe auserkoren, die sie als preiswürdig erachtet – unterschiedlicher könnten die Nominierten kaum sein.

Mülheimerinnen und Mülheimer waren aufgerufen, Betriebe aus der Stadt für den ersten Mülheimer Wirtschaftspreis vorzuschlagen, mit dem in diesem Jahr ein Unternehmen ausgezeichnet werden soll, das sich in Sachen Nachhaltigkeit besonders hervorhebt. Insgesamt 29 Vorschläge waren laut Stadtverwaltung eingegangen – jetzt hat die siebenköpfige Jury beraten und fünf Unternehmen nominiert. Die Nominierten für den Mülheimer Wirtschaftspreis 2023 sind: Das Café Das Kaff, die Gerstel GmbH, der Hair Artistic Friseur am Ruhrquartier, Möbel Bernskötter sowie Siepmann Holzbau.

Fünf Unternehmen aus Mülheim überzeugen die Jury

Die fünf Unternehmen agieren dem Votum der Jury nach besonders nachhaltig in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und/oder soziales Miteinander. „Die hohe Qualität der Beiträge hat uns die Arbeit in der Jury nicht einfach gemacht“, lautet das Fazit von Felix Blasch, der als Wirtschaftsdezernet der Stadt Mülheim zur Jury gehört.

Die Jury des ersten Mülheimer Wirtschaftspreises: Martin Weck, Jutta Kruft-Lohrengel, Barbara Yeboah, Michael Schüring, von der WDL als Gastgeberin Christian Beineke und Daniel Dreier (beide kein Jurymitglied), Hanns-Peter Windfeder und Wirtschaftsdezernet Felix Blasch (v.l.n.r.). Es fehlt Jurymitglied Barbara Majerus. Foto: Stefan Lamberty

In der zweiten Phase des Wettbewerbs gilt es für die Nominierten nun, den ersten Eindruck der Jury zu bestätigen. Hierzu sind die Kandidaten aufgefordert, weitere Informationen zu ihrem Unternehmen und den jeweiligen Konzepten einzureichen, außerdem wird ein Jurymitglied das Unternehmen besuchen und sich einen eigenen Eindruck vor Ort verschaffen.

Ausgezeichnete Mülheimer Firmen sollen als gutes Beispiel dienen

Der Mülheimer Wirtschaftspreis ist mit 5000 Euro dotiert. Diese Auszeichnung soll in jedem Jahr unter einem anderen Motto stehen, um auf diese Weise eine große Bandbreite an Unternehmen zu erreichen, kündigen die Organisatoren an. In diesem Jahr soll er vor allem die Kreativität und Vielfältigkeit rund um das Thema „Nachhaltigkeit“ würdigen, denn mit nachhaltigem Handeln können Unternehmen eine Vorbildfunktion für die Wirtschaft der Stadt und darüber hinaus übernehmen, heißt es in der Ankündigung. Die Ideen und Ansätze sollen so bekannt gemacht werden und als gute Beispiele dienen.

Die feierliche Preisverleihung findet am 3. November am Flughafen im Luftschiffhangar der WDL-Gruppe statt. Die Finanzierung des Events erfolgt durch Sponsoren, die WDL-Gruppe stellt beispielsweise die Location kostenlos zur Verfügung. Vergeben wird der Mülheimer Wirtschaftspreis durch Oberbürgermeister Marc Buchholz.

