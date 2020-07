Das Mülheimer St. Marien-Hospital hat eine neue Chefärztin

Mülheim. Neue Chefärztin für Mülheim: Prof. Maren Schulze leitet seit dem 1. Juli die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Marien-Hospital.

Das St. Marien-Hospital in Mülheim hat eine neue Chefärztin: Prof. Maren Schulze (47) leitet seit dem 1. Juli die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Sie folgt damit auf Dr. Franz-Josef Schumacher, der die Nachfolge vom ehemaligen Chefarzt Dr. Frank Schulze kommissarisch übernommen hatte.

Prof. Maren Schulze hat vor ihrer neuen Aufgabe in Mülheim sieben Jahre als Oberärztin im Bereich Hepatobiliäre Chirurgie (Erkrankungen der Leber und Gallengänge), Lebertransplantation und Kinderchirurgie am Uniklinikum Essen gearbeitet. Nach dem Studium sammelte die Wahl-Velberterin berufliche Erfahrungen im Uniklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Auslandsaufenthalte in Kliniken in Dubai und Kapstadt folgten. „Mein Ziel ist es, das operative Spektrum weiter auszubauen, komplexere Fälle vor Ort in Mülheim zu operieren und den Mülheimern eine optimale wohnortnahe Versorgung zu bieten“, betont die neue Chefärztin.

Die neue Chefärztin möchte die Kinderchirurgie in Mülheim etablieren

Mit ihrem Team in der Viszeralchirurgie und dem Kollegium anderer Abteilungen möchte sie gern neue Projekte am St. Marien-Hospital realisieren. In Kooperation mit den anderen Fachabteilungen strebt sie eine Spezialisierung für den Bereich Leber-Chirurgie an. „Perspektivisch möchte ich auch die Kinderchirurgie in Mülheim anbieten können, sowie vielleicht die Roboterchirurgie etablieren“, plant Prof. Schulze.

Dr. Schumacher widmet sich künftig voll seinen Aufgaben als Chefarzt im ebenfalls zur Contilia-Gruppe gehörenden Philippusstift in Essen.