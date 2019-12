Mülheim. Ruhig geht es am Wochenende in Mülheim zu. Aber Kinder- und Puppentheater sowie einige Konzerte kann man so kurz vor dem Fest dennoch besuchen.

Das ist los in Mülheim: Vom Kult-Konzert bis zum Märchen

Am Wochenende vor Weihnachten kehrt schon Ruhe ein. Einige kulturelle Höhepunkte gibt es dennoch - und bis Montag auch noch Glühwein auf dem Weihnachtstreff auf der Schloßstraße.

FREITAG

Theater auf Arabisch

Das arabische Künstlerkollektiv Ma’louba um Mudar Alhaggi zeigt um 20 Uhr im Theater an der Ruhr das Stück „Reine Formsache“ (in Arabisch mit deutschen Übertiteln). Es geht um zwei syrische Theaterschauspieler, die seit einigen Jahren in Europa leben und ihre Zukunftsperspektiven reflektieren. Akazienallee 61

Adventsgeschichten

In der Stadtbibliothek werden ab 16.30 Uhr Adventsgeschichten für Kids ab drei Jahren erzählt. Ebenso in der Schul- und Stadtteilbibliothek in Speldorf - dort aber schon ab 16 Uhr. Synagogenplatz bzw. Frühlingstraße 35

Weihnachtsmix im Rick’s

Fünf Stimmen, drei Gitarren, eine Ukulele und andere Instrumente bringen Tom Hemmelmann und seine musikalischen Mitstreiter mit, wenn sie um 19.30 Uhr in Rick’s Café einen Weihnachtsmix servieren und zugunsten der Aktion Lichtblicke musizieren. Es gibt Jazz, Rock sowie klassisches Liedgut aus aller Herren Länder. Eintritt frei, der Hut geht rum. Synagogenplatz 3

Die Schauspielerin Maria Neumann zeigt das Märchen Schneewittchen als Ein-Personen-Stück in der Volxbühne in Mülheim. Foto: TaR

SAMSTAG

Weihnachten/Ostern mit „FKK“

Die Band FKK gibt nach Jahren wieder ein Weihnachtskonzert im Restaurant „Bürgergarten“. Allerdings: Es ist schon ausverkauft. Einen zusätzlichen Termin für ein weiteres Konzert gibt es deshalb am Freitag, 13. März. Karten gibt es im Vorverkauf in „Bürgergarten“ und an VVK-Stellen. Aktienstraße 80

Kabarett und Zauberei

Der Kabarettist Ingo Oschmann kommt in den Ringlokschuppen. Er zeigt um 20 Uhr sein Programm „Wunderbar - Es ist ja so“. Die Stimmungskanone aus der Humorhochburg Bielefeld schafft gekonnt den Spagat zwischen Stand Up Comedy, Improvisation und Zauberei. Am Schloß Broich 38

Kasperle-Theater

Das Puppentheaterstück „Der Kaspar und der Weihnachtsmann“ zeigt Tränklers Puppenbühne heute und morgen um 16 Uhr im Zirkuszelt vor dem Flughafen Essen/Mülheim. Eine bezaubernde Geschichte erwartet die Zuschauer. Brunshofstraße/Zeppelinstraße

SONNTAG

Schneewittchen als Musical

In der Stadthalle zeigt das Theater Liberi um 15 Uhr „Schneewittchen - das Musical“. Die bekannte Geschichte wurde neu in Szene gesetzt und mit mitreißenden Songs bestückt. Für Kinder ab vier Jahren. Eintritt an der Tageskasse: 28 oder 25 Euro (Kinder bis 14: 26/23 Euro). Theodor-Heuss-Platz 1

Schneewittchen als Ein-Frau-Stück

„Schneewittchen“, das Märchen, wird um 16 Uhr auch in der Volxbühne gezeigt (ab vier Jahren). Es spielt Maria Neumann vom Theater an der Ruhr - und zwar alle Rollen. Adolfstraße 89a