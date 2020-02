Mülheim. Freizeit-Termine gibt es einige an diesem Wochenende: Chansons, Comedy oder Jazz stehen vom 28. Februar bis 1. März in Mülheim auf dem Plan.

Freizeit-Termine gibt es einige an diesem Wochenende: Chansons-Konzerte, Comedy, Fotoausstellung oder Jazziges stehen vom 28. Februar bis 1. März in Mülheim auf dem Veranstaltungsplan.

FREITAG

Akustik-Abend im Medienhaus

Die Stadtbibliothek im Medienhaus lädt zum nächsten „Handgemacht“-Abend ein. Ab 19.30 Uhr spielt Philipp Hemmelmann und zeigt als „Philipp der Pfuscher“, wie auch bei live gespielter Musik unser Hören mit elektronischen Tricks beeinflusst wird. Im Anschluss spielt Peter Helle Folksongs und Americana. Den zweiten Teil des Abends gestalten Nearly Serious, eine siebenköpfige Mülheimer Akustikband, die bekannte Popsongs, aber auch Rock und Soul zum Besten geben. Der Eintritt ist frei, der Hut geht herum. Synagogenplatz

Band spielt von Liebe, Geld und Glück

The Happy Gangstas spielen im Mülheimer Jazzclub. Foto: PAUL WALTHER-bildwerkeins

Mit viel Swing, Jazz, Blues, Funk und selbstgemachten Songs mit deutschen Texten kommen die „Happy Gangstas“ aus Düsseldorf in den Jazzclub an die Kalkstraße. Die 2008 gegründete Band bringt Spaß und Lebensfreude mit in den Hopfen-Sack - es geht um Liebe, das Geld und das Glück. Kalkstraße 23

SAMSTAG

Humoriges über die eigene Integration

Die Kabarettistin Liza Kos kommt mit ihrem Programm „Was glaub ich, wer ich bin?“ in den Ringlokschuppen. Kos erzählt von ihrer eigenen und eigentümlichen Integration: sei es über ihr Herkunftsland Russland, die Türkei oder ihre Wahlheimatland Deutschland. Um ihre Integration endlich abzuschließen, meldet sie sich kurzerhand in einem Karnevalsverein an. Doch die Bühne ist ihr wahres Zuhause, auf der sie augenzwinkernd mit den Klischees spielt. Ab 20 Uhr, Karten kosten 23,50 Euro. Am Schloß Broich 38

Liedermacher bringt Chansons auf die Bühne

Klaus Hoffmann singt Chansons von Jacques Brel. In der Stadthalle bringt der Liedermacher erneut einen Konzertabend mit Chansons in deutscher Sprache auf die Bühne: begleitet von Hawo Bleich am Flügel werden Lieder der gesamten Schaffensbreite des belgischen Stars dabei sein. Theatralisch, pathetisch und lyrisch huldigt Klaus Hoffmann seinem Lehrmeister. Tickets: 40 - 44 Euro, Theodor-Heuss-Platz 1

SONNTAG

Farben, Formen und Kontraste

Der Fotograf Werner Vogler lädt zur Vernissage ein. Am 1. März um 11 Uhr zeigt er seine Fotografien in der Camera Obscura. Besonders gerne fotografiert er die Dinge, die andere Menschen nicht erkennen oder beachten. Es stehen Farben, Formen und der Kontrast im Mittelpunkt. Eberhard Vogler fasziniert der morbide Charme von Orten. Seine Liebe gilt den Details und den Strukturen von Architektur und Landschaften. Öffnungszeiten der Ausstellung: mittwochs bis sonntags 10 bis 17 Uhr, Am Schloß Broich 42

Premiere im Theater an der Ruhr

Das Theater an der Ruhr zeigt das Stück „Unterwerfung / Gegen den Strich“ um 19.30 Uhr. Die Protagonisten aus Joris-Karl Huysmans Dekadenzroman „Gegen den Strich“ (1884) und Michel Houellebecqs Skandalroman „Unterwerfung“ (2015) sitzen beide an reich gedeckter Tafel und doch verzehren sie sich nach etwas, das ihren Hunger nach Sinn stillt. Karten kosten 23,50 Euro. Akazienallee 61