Das ist das Programm bei den Mülheimer Ferienspielen

Mülheim. Ab Montag können sich Kinder und Jugendliche in Mülheim für eine der über 50 Veranstaltungen der Ferienspiele anmelden. Was es zu erleben gibt.

Kinder und Jugendliche können in den Sommerferien aus mehr als 50 Projekten und Ferienspielgruppen wählen, die Stadt, Jugendzentren, Kulturstätten oder die Hochschule anbieten. Ab Montag, 14. Juni, 19 Uhr, können sich Kinder ab sechs Jahre dafür anmelden.

Im Ringlokschuppen wird in der ersten Ferienwoche ein neu konzipiertes Theaterprojekt für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren umgesetzt. Unter dem Titel „Utopie deiner Stadt“ kommen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung zusammen und erarbeiten ein gemeinsames Theaterstück, das am Ende aufgeführt werden soll.

Jugendliche entwickeln Charaktere für Virtual-Reality-Game

Die Hochschule Ruhr West (HRW) bietet in der letzten Sommerferienwoche Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren die Möglichkeit, sich kreativ bei der Umsetzung eines Virtual-Reality-Games zu beteiligen. Die Basis bildet ein Hörspiel, das die HRW bereits zusammen mit Kindern eingesprochen hat. Die Charaktere des Hörspiels werden in dem Projekt „Game Design“ von den Teilnehmenden ausgewertet und in Form von Skizzen aufs Papier gebracht. Mit den Ergebnissen arbeiten dann Studierende und lassen sie in das Charakterdesign eines VR-Games einfließen.

Das Jugendhaus Kolo in Speldorf bietet in der ersten und zweiten Sommerferienwoche verlässliche Ferienspiele von 8 bis 13 Uhr an. Alles dreht sich rund um die Themen „Zeitreise“ und „Fantastische Welten“. Das Café4You in Styrum bietet Ferienspiele an in den ersten drei Sommerferienwochen. Es wird gebastelt, gequatscht, getobt und gechillt.

Mitmachzirkus und Theaterprojekte für Kinder

Das Alte Wachhaus ist auch mit dabei: In den ersten vier Sommerferienwochen gibt es Ferienspiele mit Bastelprogramm, Spiel und Spaß. Das Café Fox in Broich veranstaltet Ferienspiele in den ersten drei Ferienwochen. Von „Sport, Action und Fun“ über „Outdoor Spaß“ bis hin zur „Reise um die Welt“.

Auch der medl-Mitmachzirkus in Styrum öffnet seine Manege. In der dritten und vierten Ferienwoche haben 240 Kinder die Möglichkeit, Dompteure, Fakire oder Akrobaten zu werden. In der letzten Sommerferienwoche öffnet das Café Ziegler seine Türen für zwei Theaterprojekte: „Meine Welt – wie sie mir gefällt“ für Sechs- bis Zehnjährige und „Fantasie an die Macht: Meine magische Welt und ich“ für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren.

Alle Projekte folgen einem auf Corona angepassten Konzept. Anmeldungen und Infos: freizeit.muelheim-ruhr.de.

