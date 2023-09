Das bringen die World University Games nach Mülheim

In Mülheim wird der Fokus bei den World University Games auf den Badminton-Wettkämpfen liegen, die in der Westenergie Sporthalle ausgetragen werden. (Symbolbild)

Mülheim. Die Spannung steigt vor den World University Games 2025. Studierende aus aller Welt kommen zu dem Sport-Festival in NRW – auch nach Mülheim.

Etwa zwei Jahre sind es noch bis zu den Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games, früher Universiade genannt, doch das Sportereignis wirft bereits seine Schatten voraus. Im Sommer 2025 wird Mülheim einer von fünf Standorten des größten Multisportereignisses der Welt und damit Austragungsort von attraktiven Sportwettkämpfen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm sein.

Unter Leitung von Stadtdirektor David Lüngen und Niklas Börger, Geschäftsführer der Rhine-Ruhr 2025 FISU Games gGmbH, kam jetzt erstmals das lokale Organisations-Komitee (LOK) im Mülheimer Rathaus zusammen.

„Sportliche Großveranstaltungen wie die World University Games bringen die Menschen zusammen und tragen zu gegenseitigem Verständnis und Respekt bei. Wir wollen dazu beitragen, dass die jungen Athletinnen und Athleten und auch die Besucherinnen und Besucher die World University Games als Highlight in Erinnerung behalten“, freut sich Oberbürgermeister Marc Buchholz auf das sportliche Großereignis in der Rhein-Ruhr-Region.

Bei den World University Games werden in 18 Sportarten Medaillen vergeben

Dimension und Bedeutsamkeit der Veranstaltung wurden den Teilnehmenden des lokalen Organisations-Komitees eindrucksvoll aufgezeigt: Es werden über 10.000 Sportlerinnen und Sportler sowie Offizielle aus rund 170 Ländern erwartet. Dazu kommen rund 12.000 Volunteers. In 18 Sportarten werden Medaillen vergeben.

In Mülheim wird der Fokus auf den Badminton-Wettkämpfen liegen, die in der Westenergie Sporthalle ausgetragen werden. „Wir freuen uns sehr, dass im Jahr 2025 nur wenige Monate nach den Yonex German Open ein weiteres internationales Badmintonturnier in Mülheim stattfindet. Diese Entscheidung ist erneut ein Beleg dafür, dass Mülheim als die Badminton-Hochburg Deutschlands gilt“, schildert die Geschäftsführerin des Deutschen Badmintonverbandes, Daniela Blobel.

Mülheim ist nicht einziger Austragungsort der FISU World University Games

Neben dem herausragenden, sportlichen Wettkampf geht es aber auch darum, im Sommer 2025 für die Menschen in der Region ein attraktives Familienerlebnis mit kulturellen Highlights zu schaffen.

Vorfreude auf die Word University Games: Mülheims Stadtdirektor David Lüngen, Niklas Börger (Geschäftsführer der Rhine-Ruhr 2025 FISU Games gGmbH), Daniela Blobel (Geschäftsführerin des Deutschen Badmintonverbandes), Oberbürgermeister Marc Buchholz sowie Holger Hasse (Geschäftsführer Badminton Landesverband NRW, v.l.) Foto: Stadtfotografin Helena Grebe

Geht es nach den Veranstaltenden, wird es ein „Sommer cum Laude“ - ein Sommer mit Auszeichnung für die gesamte Region „mit attraktiven Sportwettkämpfen, unvergesslichen Erlebnissen und internationalen Begegnungen“. Parallel zu allen sportlichen Wettkämpfen und dem Rahmenprogramm findet eine viertägige akademische Konferenz mit Teilnehmenden aus über 50 Ländern in der Region statt.

Neben Mülheim sind Bochum, Duisburg, Düsseldorf und Essen Austragungsorte des Spitzensports der hochschulsportlichen Weltelite.

Weitere Informationen zu den FISU World University Games unter: rhineruhr2025.com

