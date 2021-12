Im Mülheimer CVJM-Haus in der Altstadt bleibt es am Heiligen Abend diesmal ruhig.

Soziales CVJM feiert in diesem Jahr in Mülheim „Heilig Abend to go“

Mülheim. Der CVJM in Mülheim muss zum zweiten Mal in Folge auf seine beliebte Heilig-Abend-Veranstaltung verzichten. Es wird aber eine Alternative geben.

Auch beim Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) bleibt das Zentrum an der Teinerstraße über Weihnachten geschlossen. Geschenke gibt es aber trotzdem.

Die Heiligabendfeier mit Alleinstehenden gehört seit vielen Jahren zu den wichtigen Veranstaltungen des CVJM. „In diesem Jahr können wir leider keine Heiligabendfeier durchführen. Das tut uns sehr leid, aber wir wollen Ihre Gesundheit nicht gefährden“, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Gutscheine können noch bis zum 17. Dezember abgeholt werden

Bei einer reinen Absage wollen es die Verantwortlichen aber nicht belassen, sie setzen wenigstens ein kleines Zeichen. Ab sofort können sich Alleinstehende und Bedürftige Gutscheinkarten abholen, die sie am 23. Dezember nachmittags am CVJM-Haus gegen eine Weihnachtstüte eintauschen können. Die Ausgabe ist auf eine Tüte pro Haushalt beschränkt. Sonst gab es die Geschenktüten stets zum Abschluss der Heiligabendfeier.

Bei der Ausgabe von Karten und Geschenktüten gilt die Maskenpflicht

Ausgegeben werden die Gutscheine noch bis zum 17. Dezember am CVJM-Haus an der Teinerstraße 3-5 (Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 18 Uhr und am Freitag von 13 bis 18 Uhr) sowie im Diakonie-Treff an der Auerstraße 49 (Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr).

Sowohl bei den Kartenausgaben als auch bei der Tütenausgabe gilt die Maskenpflicht.

