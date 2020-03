Coronavirus: Stadt Mülheim bestätigt vier Infizierte

Mülheim. Vier Corona-Verdachtsfälle in Mülheim haben sich bestätigt. Die Stadt hatte am Dienstag 20 Personen getestet. Weitere Ergebnisse stehen aus.

Vier Mülheimer haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt am Mittwochmorgen auf Nachfrage mit. Es handelt sich um die vier um die Dreißigjährigen, die mit einem an Covid-19 erkrankten Rösrather in einer Ski-Reisegruppe in Südtirol waren. Weitere Details gibt es noch nicht.

Die Stadt hatte am Dienstag 20 Personen im neuen Diagnosezentrum in Saarn getestet. Die Proben wurden an das Evangelische Krankenhaus in Oberhausen geschickt, es stehen noch Ergebnisse aus.

Mülheimer waren mit Reisegruppe in Südtirol zum Skifahren

Bei sechs der Verdachtsfälle hatte das Gesundheitsamt eine Ansteckung für wahrscheinlich gehalten, weil sie sowohl Symptome gezeigt haben als auch mit einer mit der Lungenkrankheit Covid-19 infizierten Person in Kontakt waren. Sie waren in zwei unterschiedlichen Reisegruppen zum Skifahren in Südtirol.

Vier von ihnen waren mit einem Rösrather unterwegs, der anschließend positiv auf das Virus getestet wurde. In der Reisegruppe der anderen beiden befand sich ein Borkener, der sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert hat.