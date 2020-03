Der Mülheimer Raimund Krause feiert heute seinen 96. Geburtstag. Als Hochbetagter gehört der Innenstadtbewohner zu den Menschen, die beim Corona-Virus besonders gefährdet sind. Wie organisiert er in der aktuellen Krise seinen Alltag, und wie hat das Corona-Virus sein Leben verändert? Ein Gespräch.

Wie feiern Sie Ihren heutigen Geburtstag?

Raimund Krause: Eigentlich wollte ich neben meiner Familie auch ehemalige Kollegen und Gymnastikfreunde zum Kaffeetrinken einladen. Aber jetzt kommen nur meine Kinder und Enkelkinder für eine Stunde vorbei. Und dann heißt es: Händewaschen und mindestens zwei Meter Anstand halten. Vor einem Jahr habe ich gesagt: Das ist mein letzter Geburtstag. Doch jetzt ist es schon wieder so weit. So kann man sich irren.

Verlassen Sie noch das Haus?

Vor der Krise bin ich mittags gerne durch die Stadt ins Café gegangen, um dort die Zeitung zu lesen. Auch eine Gymnastikstunde gehörte zu meinem Alltag. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Nur samstags gehe ich einmal mit meinem Sohn um den Block und ins Café. Das ist mir wichtig, damit ich mal rauskomme. Das lasse ich mir nicht nehmen.

Wie sieht es mit Ihren sozialen Kontakten aus?

Ich lebe mit meiner zwei Jahre jüngeren Lebensgefährtin zusammen. Außerdem bekomme ich Besuch von meinen Kindern, Enkeln und Schwiegerkindern und von einem befreundeten Lehrer. Doch diese Besuche haben wir jetzt erst mal alle abgesagt und halten stattdessen telefonisch Kontakt.

Wer kauft für Sie ein?

Mein Sohn und meine Schwiegertochter kaufen regelmäßig für uns ein und arbeiten die von uns aufgestellte Einkaufsliste ab.

Wie organisieren Sie Ihren Haushalt?

Wir haben eine Haushaltshilfe, die zweimal pro Woche kommt. Sie macht sauber und erledigt die Wäsche. Außerdem hilft uns die Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes beim morgendlichen Waschen und Duschen. Darüber hinaus kommt einmal pro Monat eine Fußpflegerin ins Haus.

Was kommt auf den Tisch?

Meine Lebensgefährtin kann noch täglich frisch kochen. Nachmittags gönnen wir uns eine Tasse Tee und ein Stück Kuchen. Ich decke den Tisch und trockne ab. Dabei bin ich etwas stolz darauf, dass mir bisher noch kein Teller zerbrochen ist.

Wie klappt es mit der ärztlichen Versorgung?

Meine Hausärztin kommt ins Haus und faxt ihre Rezepte für mich an eine Apotheke, deren Mitarbeiter mir die verschriebenen Medikamente freundlicherweise ins Haus bringen.

Wie halten Sie sich fit?

Ich achte darauf, dass ich spätestens nach einer Stunde im Sitzen aufstehe und mit meinem Rollator durch meine Gott sei Dank geräumige Wohnung gehe. Einmal pro Woche werde ich von einer Masseurin massiert, damit meine Muskulatur locker bleibt. Ich tue aber auch etwas für meine geistige Fitness, in dem ich täglich die Zeitung lese, die mir ein Nachbar morgens bringt. Außerdem lese ich gerne Bücher. Denn jedes Buch eröffnet mir eine neue Welt.

Sie gehören zur Kriegsgeneration. Weckt die aktuelle Krise bei Ihnen Erinnerungen?

Da ist was dran. Wir wissen, dass wir am Corona-Virus sterben können und dennoch leben wir jeden Tag weiter, so wie er kommt. Auch als Soldat musste ich immer damit rechnen, getötet zu werden. Und dennoch habe ich jeden Tag weitergelebt und gehofft, dass der Krieg vorbei ist. Und irgendwann wird auch die Corona-Krise vorbei- und ein Impfstoff gefunden sein.

Mülheim Senioren besonders gefährdet Ältere Menschen gelten als besonders gefährdet bei einer Corona-Infektion. Auch in Mülheim sind daher die Besuchszeiten in Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen eingeschränkt oder ganz verboten.

Haben Sie keine Angst?

Als Richter musste ich in meinem Berufsleben Streitfälle schlichten und immer wieder Argumente gegeneinander abwägen und mich in die Schicksale der Prozessbeteiligten hineinversetzen. Das hat mich Gelassenheit gelehrt. Ich nehme das Leben wie es ist und lasse die Probleme auf mich zukommen. Natürlich habe ich Angst davor, vielleicht unter Schmerzen sterben zu müssen. Aber es macht keinen Sinn, sein Leben von diffusen Ängsten bestimmen zu lassen. Das gilt auch für die Menschen, die jetzt Hamsterkäufe machen, weil sie Angst davor haben, schon morgen vielleicht nichts mehr einkaufen zu können.