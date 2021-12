Am 7. Oktober hatte sich die Ständige Impfkommission (Stiko) dafür ausgesprochen, Personen ab 70 Jahren zu boostern und gerade auch in Pflegeeinrichtungen tätig zu werden. Das Bild zeigt eine bettlägerige Seniorin, die eine Auffrischungsimpfung erhält – es ist nicht in Mülheim entstanden.