Corona in Mülheim Coronaausbruch in der Sparkasse Saarn: Geldinstitut schließt

Mülheim. Die Filiale der Sparkasse Mülheim-Saarn schließt: Mehrere Mitarbeiter sind positiv getestet. Über die Hälfte der Mitarbeiter sind in Quarantäne.

Ab dem heutigen Montag, 29. März, muss die Sparkassen-Filiale in Saarn aufgrund mehrerer positiv auf Covid-19 getesteter Mitarbeitenden bis auf Weiteres geschlossen werden. Dies teilte das Geldinstitut am Montagmorgen mit. „Da sich über die Hälfte der Mitarbeiter in Quarantäne begeben müssen, kann der Geschäftsbetrieb der Sparkassenfiliale vorläufig nicht aufrecht erhalten werden“, sagt Sparkassensprecher Frank Hötzel. Das Saarner SB-Foyer bleibt zugänglich, wenn man etwa Bargeld benötigt.

Die Hauptstelle der Sparkasse Mülheim am Berliner Platz hat weiter durchgehend zu den normalen Geschäftszeiten geöffnet. Zusätzlich haben weitere Filialen in Styrum, Speldorf, Dümpten und Heißen vormittags und donnerstagnachmittags geöffnet. „Nach wie vor gilt die Bitte an unsere Kunden, zunächst über die Telefonnummer 3005-0 ihr Anliegen zu schildern, so dass wir telefonisch weiterhelfen können und so die Kontakte in den Filialen minimieren“, empfiehlt Frank Hötzel.