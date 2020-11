Mülheim. Die Zahl der Corona-positiven Patienten in den Mülheimer Krankenhäusern steigt an. Immer mehr Menschen werden auch intensivmedizinisch behandelt.

Insgesamt 587 positiv getestete Mülheimer meldete die Stadt am Montagmorgen. Auch die Zahl der Corona-Patienten in den beiden Mülheimer Krankenhäusern steigt allmählich an. Immer mehr Corona-Patienten werden auch intensivmedizinisch betreut.

Corona- Inzidenz-Zahl in Mülheim steigt laut RKI auf 44,5Meldeten die beiden Krankenhäuser gegen Ende des vergangenen Monats noch keinen Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, so sieht die Situation am 9. November schon anders aus: „Derzeit haben wir 24 positiv getestete Patienten stationär aufgenommen“, sagte eine Sprecherin des Evangelischen Krankenhauses (EKM). „Sieben davon werden auf der Intensivstation behandelt.“ Beatmet würden alle sieben, aber nicht intubiert. „Sie bekommen eine Atem-Unterstützung mit Sauerstoff.“

Zahl der Patienten hat sich zuletzt am EKM von Woche zu Woche etwa verdoppelt

Die Zahl der Corona-positiven Patienten habe sich am EKM etwa von Woche zu Woche verdoppelt, sagte die Sprecherin. „Eine Zunahme ist deutlich zu erkennen.“

Auch das katholische St. Marien-Hospital meldet derzeit zehn erkrankte Covid-19-Patienten, die auf der Isolierstation behandelt werden. Auf der Intensivstation liegt derzeit ein Covid-19-Patient. „Im Hinblick auf die letzten Wochen ist insgesamt ein langsamer Anstieg in der Anzahl der betroffenen Patienten zu verzeichnen“, hieß es aus dem St. Marien-Hospital.