Ein Schüler der Grundschule an der Heinrichstraße in Mülheim ist mit dem Coronavirus infiziert.

Corona Corona: Weitere Grundschulklasse in Mülheim in Quarantäne

Mülheim. Eine erste Klasse sowie drei Lehrer der Grundschule an der Heinrichstraße in Mülheim müssen in Quarantäne. Ein Kind ist positiv getestet worden.

An der Mülheimer Gemeinschaftsgrundschule an der Heinrichstraße müssen eine Klasse sowie drei Lehrer in Quarantäne. Ein Schüler der ersten Klasse ist „schwach positiv“ auf das Coronavirus getestet worden, so Stadtsprecher Volker Wiebels. Er hatte sich bei einem Familienmitglied angesteckt.

24 Kinder und drei Lehrkräfte aus Mülheimer Schule in Quarantäne

Insgesamt 24 Kinder dürfen nun für die kommenden zwei Wochen nicht das Haus verlassen. Die Eltern wurden über einen Brief der Stadt informiert. Sie können ihre Kinder ab Montag im Diagnosezentrum kostenlos und ohne Überweisung eines Arztes testen lassen. Eltern, die im pflegerischen oder medizinischen Bereich arbeiten, sollten ihren Arbeitgeber rüber den Vorfall unterrichten und das weitere Vorgehen absprechen.

Am vergangenen Wochenende waren bereits eine vierte Klasse der Martin-von-Tours-Schule sowie vier Lehrkräfte in Quarantäne geschickt worden. Ein Vater hatte, obwohl er selbst an Covid-19 erkrankt war, sein Kind in die Schule gelassen. Seitdem das Abstandsgebot in Schulen gefallen ist, gelten alle Klassenkameraden als Kontaktpersonen.