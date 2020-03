Corona: Volksbank Rhein-Ruhr schließt fast alle Filialen

In Mülheim ist ab sofort nur noch die Volksbank-Filiale an der Viktoriastraße für Kunden geöffnet.

Mülheim Die Volksbank Rhein-Ruhr schließt wegen der Corona-Lage viele ihrer Geschäftsstellen für Kunden. Die Filiale in Mülheim-Mitte bleibt geöffnet.

Eigentlich dürfen Banken auch unter den strengen Corona-Auflagen geöffnet bleiben. Die Volksbank Rhein-Ruhr lässt jetzt aber nur noch in einer Geschäftsstelle pro Stadt Kunden zu. In Mülheim ist dies die Innenstadt-Filiale an der Viktoriastraße 20-22. Die Bank betont: Alle anderen Geschäftsstellen bleiben erreichbar. Die Bargeldversorgung sei sichergestellt.

Maximal zwei Kunden dürfen gleichzeitig in die Räume

Die Genossenschaftsbank hat sich am Mittwochabend zu diesem Schritt entschieden. In den weiterhin geöffneten Filialen dürfen maximal zwei Kunden die Räume gleichzeitig betreten. So wolle man das Ansteckungsrisiko minimieren und den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zur Vermeidung von sozialen Kontakten folgen.

„Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, aber auch gegenüber unseren Mitgliedern und Kunden", erklärte Vorstandssprecher Thomas Diederichs. Unaufschiebbare Bankgeschäfte seien nach vorheriger Terminvereinbarung in allen Filialen weiterhin möglich.

Geldautomaten bleiben in Betrieb

Für einfache Dinge verweist die Volksbank auf das Online-Banking. Bei Fragen empfiehlt die Bank, die Berater per Mail oder Telefon zu kontaktieren. Die Bargeldversorgung an Geldautomaten bleibt ohne Einschränkung bestehen, aber auch hier wird geraten, möglichst auf Kartenzahlung auszuweichen und unnötige Wege zu vermeiden. Aktuelle Informationen gibt es auf der Homepage der Volksbank.