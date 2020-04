Corona-Abstriche werden in Mülheim jetzt auch mobil durchgeführt. Hier testet ein Arzt im Diagnosezentrum an der Mintarder Straße.

Corona-Tests Corona-Verdacht: In Mülheim wird jetzt auch mobil getestet

Mülheim In Mülheim können Coronavirus-Tests ab sofort auch mobil stattfinden. Beispielsweise in Pflegeheimen oder bei kranken Menschen zu Hause.

Ab sofort bietet das Gesundheitsamt Mülheim in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung und der Feuerwehr auch mobile Corona-Abstriche an. Der Service startet zunächst ein Mal pro Woche.

Angebot für pflegebedürftige oder kranke Menschen

Getestet werden Menschen, die zu Hause gepflegt werden, in Seniorenheimen leben, nicht mobil sind oder an chronischen Vorerkrankungen leiden, so dass sie auf Grund ihres Gesundheitszustandes nicht zum Diagnosezentrum kommen können.

Bislang haben in diesen Fällen meist die Hausärzte Corona-Tests vorgenommen. Sie sollen durch das neue Angebot entlastet werden. Der Service kann bei Bedarf erweitert und somit an die dynamische Lage der Pandemie angepasst werden, erklärt die Stadt.