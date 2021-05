Corona-Testzentrum am Flughafen öffnet über Pfingsten

Mit Blick auf die Luftschiffhalle werden am DRK-Testzentrum auf dem Gelände des Flughafens Essen/Mülheim Corona-Test durchgeführt.

Corona in Mülheim

Mülheim. Das Corona-Testzentrum am Flughafen Essen/Mülheim öffnet auch über Pfingsten. Das DRK Essen bietet dort an den Feiertagen Testmöglichkeiten an.

Das DRK Essen öffnet auch über Pfingsten sein Corona-Testzentrum auf dem Gelände der WDL am Flughafen Essen/Mülheim. Zusätzlich zu den bisherigen Öffnungszeiten besteht dann auch die Möglichkeit sich zukünftig sonntags von 9 bis 13 Uhr testen zu lassen.

„Aufgrund des geringen Angebots von PCR-Testmöglichkeiten am Sonntag haben wir uns dazu entschlossen, nun auch sonntags Testungen durchzuführen. Damit wollen wir eine weitere Möglichkeit schaffen, um etwa Kultur, Gastronomie und die Reisebranche zu unterstützen“, berichtet Malte-Bo Lueg, Projektleiter beim Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Essen e.V.

Sonderöffnungszeiten des Corona-Testzentrums am Flughafen Essen/Mülheim

Das DRK-Testzentrum am Flughafen Essen/Mülheim sieht folgende Sonderöffnungszeiten vor: Sonntag, 23. Mai, von 9 bis 13 Uhr, Montag, 24. Mai von 9 bis 13 Uhr sowie Dienstag, 25. Mai, von 6.30 bis 20 Uhr. Die regulären Öffnungszeiten des Drive-in-Testzentrums sind montags, mittwochs und freitags jeweils von 6.30 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr und künftig auch sonntags von 9 bis 13 Uhr.

Anmeldungen sind wie bisher über die Website www.driveintestzentrum.de möglich. Die Testung ohne Anmeldung ist leider nicht möglich. Die Testung am Testzentrum am Flughafen Essen/Mülheim funktioniert über ein kontaktloses Drive-in-Konzept, bei dem die zu testenden Personen ihr Fahrzeug nicht verlassen müssen. Die Befunde der Antigentests werden den getesteten Personen innerhalb von 30 Minuten per E-Mail zugeschickt. Für die PCR-Tests sind die Ergebnisse etwa 24-48 Stunden darauf auf der Webseite des Labors einsehbar.

