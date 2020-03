Corona: Stadt Mülheim verbannt das öffentliche Leben

Das Rhein-Ruhr-Zentrum an der A40: Hier wie auch im Forum in Mülheims Innenstadt sollen sich nur noch Menschen aufhalten, die einen dringenden oder täglichen Bedarf zu decken haben.

Mülheim. Per Verfügung hat die Stadt Mülheim das öffentliche Leben im Zuge der Corona-Krise neu geregelt. Der Besuch im Einkaufscenter ist reglementiert.

Die Stadtverwaltung hat am Montagnachmittag eine siebenseitige Allgemeinverfügung rausgegeben, mit der sie das öffentliche Leben in der Stadt auf der Basis des NRW-Erlasses von Sonntag neu regelt.

So sind sämtliche Veranstaltungen bis einschließlich 19. April untersagt. Das gilt etwa auch für Gottesdienste. Veranstaltungen dürfen nur stattfinden, wenn das öffentliche Interesse überwiegt, etwa wenn sie dazu dienen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die Daseinsfürsorge und -vorsorge zu sichern. Dazu zählen etwa die Wochenmärkte. Selbst Demonstrationen werden einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen.

Besuch im Einkaufscenter: Nur für den dringenden und täglichen Bedarf

Reiserückkehrer aus Risikogebieten dürfen 14 Tage lang bestimmte Einrichtungen nicht betreten, etwa Krankenhäuser. Verfügt werden auch strikte Regeln für Krankenhausbesuche. Zu schließen sind Schankwirtschaften (insbesondere Shisha-Bars und Diskotheken), Theater, Kinos und Museen, Fitness-Studios, Schwimmbäder und Saunen.

Ebenso gestrichen: alle Angebote in öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen. Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sind untersagt, ebenso in Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros. Prostitutionsbetriebe sind zu schließen. Auch der Zugang zu Einkaufszentren mit mehr als 15 einzelnen Geschäftsbetrieben ist zu beschränken. Der Aufenthalt von Besuchern soll nur zur Deckung des dringenden oder täglichen Bedarfs gestattet sein.

Einschränkungen gibt es auch für Bibliotheken, Schank- und Speisewirtschaften sowie Hotels: Die Betreiber müssen Gäste mit Namen, Anschrift und Telefonnummer registrieren. Maximal zulässig ist in Gastronomien ein Gast pro vier Quadratmeter Schankfläche, Tische sollen mindestens zwei Meter auseinanderstehen. Ausschank in Gläsern ist nur noch erlaubt, wenn der Betrieb über eine Spülmaschine verfügt, die mindestens 60 Grad heiß waschen kann.