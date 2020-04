Mülheims Schuldezernent Marc Buchholz setzt auf eine Konferenz am kommenden Montag, um viele offene Fragen zur schrittweisen Öffnung der Schulen ab Mittwoch zu klären.

Schule Corona – Schulstart in Mülheim: Das sagt der Schuldezernent

Mülheim. Corona: Am kommenden Mittwoch sollen Mülheims Prüflinge wieder in Schulen unterrichtet werden können. Wie Schuldezernent Buchholz jetzt plant.

Mülheims Schulverwaltung und die weiterführenden Schulen werden alle Hände voll zu tun haben, sich auf die Öffnung der Schulen für (Fach-)Abiturienten und Zehntklässler schon in der nächsten Woche vorzubereiten. Ein aktueller Sachstand.

Der Sonderweg der NRW-Landesregierung sieht vor, dass Prüflinge schon ab kommenden Mittwoch wieder die Möglichkeit haben sollen, sich in ihren Schulen auf ihre jeweiligen Abschlussprüfungen vorzubereiten. Die entsprechende Information eines Staatssekretärs vom späten Mittwochabend bestätigte im Gespräch mit dieser Redaktion Mülheims Schuldezernent Marc Buchholz.

Konferenz am Montag mit Sprechern aller Schulformen

„Wir haben noch keine Rückmeldung der Schulen, welche Lerngruppen dort noch geplant werden“, sagte Buchholz am Donnerstag. Er kündigte an, dass für Montag die Sprecher aller Mülheimer Schulformen zu einer Absprache eingeladen seien. Mit dabei sein werde auch Ruhrbahn-Vorstand Uwe Bonan, um die offene Frage des Schülerverkehrs zu klären. Nach Wunsch der Verwaltung soll auch ein Vertreter der Schulaufsicht bei dem Gespräch dabei sein.

„Erst am Montag werden wir Ergebnisse haben“, sagt Buchholz, der sich bis dahin auch „weitere Klarstellungen“ seitens des Landes zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs erhofft. Am Montag wolle man „entscheiden, ob es möglich ist, den Betrieb am Mittwoch wieder starten zu lassen“.

Buchholz: Jeweilige Situation in Schulen ist individuell zu betrachten

Buchholz erwartet bis Montag Klarheit darüber, inwieweit die weiterführenden Schulen und die zwei Berufskollegs gewappnet sind für die Aufnahme des Unterrichtes für Abschlussjahrgänge, aber etwa auch für die Schüler, die schrittweise ab dem 4. Mai wieder unterrichtet werden sollen. Wie groß sind die Lerngruppen? Soll es zeitversetzten Unterricht geben? Wie viel Lehrpersonal ist überhaupt „an Bord“? All diese Fragen seien von Schule zu Schule ein Stück weit individuell zu bewerten, so Buchholz.

Den Bericht werden wir heute noch aktualisieren.