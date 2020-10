Mülheim. Auch in Mülheim steigen die Infektionszahlen kontinuierlich an. In unserem Corona-Newsblog erfahren Sie die aktuellen Entwicklungen in der Stadt.

In unserem Newsblog berichten wir fortlaufend über aktuelle Ereignisse, Infizierten-Zahlen und Entwicklungen rund um die Corona-Krise in Mülheim. Den Covid-19-Newsblog für Deutschland finden Sie hier.

Mülheim hat Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 27,5 - hier geht es zum Artikel

Auch auch an der Ruhr steigt die Zahl der Infizierten kontinuierlich

Keine Maske: Supermarktkundin schlägt mit dem Gehstock zu - lesen Sie mehr

Im Fokus der Behörden stehen private Feiern

Hier können sich Mülheimer auf Corona testen lassen - zur Übersicht

Im Folgenden lesen Sie das aktuellste Update aus Mülheim:

Corona in Mülheim: Am Dienstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 27,5

Die Stadt Mülheim liegt am Dienstagmittag bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 27,5 und damit noch deutlich unter der ersten kritischen Marke von 35. Es war allerdings am Vortag befürchtet worden, dass diese Marke erreicht werden könnte, denn auch an der Ruhr steigt die Zahl der Infizierten kontinuierlich. Und in den Nachbarstädten Essen und Duisburg liegt die Zahl über dem Wert 50, was erneut Einschränkungen für die Bürger bedeutet.

70 positiv auf Covid-19 getestete Bürger meldet die Stadtverwaltung derzeit, damit ist die Zahl der aktuell neu Infizierten seit Montag um drei Personen angestiegen. 737 Menschen haben sich in Mülheim insgesamt angesteckt, 651 gelten als geheilt.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Montag, 12. Oktober: Eine Supermarktkundin schlägt zu

Völlig eskaliert ist ein Einkauf am Montagmittag, 12. Oktober, kurz nach 15 Uhr in einem Supermarkt auf der Duisburger Straße in Speldorf. Eine 66-jährige Duisburgerin war dort ohne vorgeschriebenen Mund-Nasenschutz unterwegs und achtete nicht auf den Abstand. Als ein anderer Kunde (55) sie darauf hinwies, schlug die Frau mit ihrem Gehstock auf ihn ein.

Stadt Mülheim meldet am Montag, 12. Oktober, den 16. Corona-Todesfall

Der Krisenstab in Mülheim reagiert auf die stark ansteigenden Corona-Zahlen: Am Montag saß das Gremium um Stadtdirektor Frank Steinfort zusammen. Im Fokus der Behörden stehen dabei: private Feiern und junge Menschen.

Das Gesundheitsamt korrigierte am Montag die Zahlen vom Wochenende noch mal nach oben. Hatte die Behörde am Sonntag noch davon gesprochen, dass am Wochenende 24 neue Infektionen registriert worden seien, sah die – allerdings weiter vorläufige – Wochenend-Bilanz am Montag noch mal schlechter aus. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, ging die Gesundheitsbehörde da schon von mindestens 48 Neu-Infektionen am Wochenende aus.

Am Montag meldete die Stadt den 16. Todesfall im Zusammenhang mit Corona: Dabei handelt es sich um einen 70-jährigen Mann mit Vorerkrankungen.

Lesen Sie hier alle Informationen rund um das Coronavirus in der Nachbarschaft: