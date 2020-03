Corona: Mülheimer Verein WIM sagt Frühlingsempfang ab

Der Frühlingsempfang sollte in Mintard nach dem Gottesdienst am Sonntag, 15. März, stattfinden. Die Veranstaltung wurde abgesagt.

Mülheim. Während die Stadt Mülheim Veranstaltungen mit lokalem Charakter laufen lässt, ist Mintarder Verein WIM vorsichtig. Frühlingsempfang ist abgesagt.

Die Stadt Mülheim will keine Veranstaltungen mit lokalem Charakter wegen des Corona-Virus absagen, wie der Krisenstab in dieser Woche entschieden hat. Der Verein „Wir in Mintard“ (WIM) ist da vorsichtiger und bläst seinen geplanten Frühlingsempfang am Sonntag, 15. März, ab.

Auch, wenn die Zahl der Infektionen überschaubar sei und für Hysterie kein Anlass bestehe, stehe man doch vor der Frage, wie mit der Situation verantwortungsbewusst umgegangen werden soll. „Wir halten dies für eine angemessene Entscheidung, zumal wir bereits einige Rückfragen haben, wie wir mit der Problematik umgehen wollen“, hieß es aus Mintard.

Mögliches Ansteckungsrisiko in Mülheim soll vermieden werden

Der Vorstand habe daher entschieden, den Frühlingsempfang abzusagen, teilte „Wir in Mintard“ am Freitag mit. Zum einen wolle man dadurch das mögliche Ansteckungsrisiko vermindern. Zum anderen könne man mit der frühen Entscheidung negative Auswirkungen bei einer späteren Absage vermeiden.

Der Frühlingsempfang, bei dem üblicherweise Nachbarn, Freunde und Vertreter der Politik im Pfarrheim der Dorfkirche St. Laurentius zusammenkommen, soll auf jeden Fall nachgeholt werden. Auch wenn es dann schon Sommer sein sollte.