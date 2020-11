Mülheim. Die Tiertafel bleibt in der Fünte an der Gracht und öffnet samstags wie gewohnt. Bedürftige Tierhalter bekommen Futterspenden für das Haustier.

Auch wenn die Fünte verkauft ist und kein Kulturzentrum mehr: Die Tiertafel darf bleiben an der Gracht 209. So wird die Ausgabe auch am Samstag wie immer von 12 bis 14 Uhr geöffnet sein, damit bedürftige Tierhalter mit Nachweis sich Futterspenden abholen können. „Auch in Coronazeiten haben wir geöffnet“, betont der Verein.

Im strengen Lockdown im Frühjahr durfte die Tiertafel dank eines guten Hygienekonzeptes Menschen weiterhin helfen, die wegen Krankheit, Arbeitslosigkeit, Erkrankungen oder knapper Rente froh sind um Unterstützung von Hund, Katze, Maus und Co. Simone Schmidt vom Vereinsvorstand schätzt, dass durch Corona künftig vielleicht noch mehr Menschen auf Spenden durch die Tiertafel angewiesen sind. „Denen wollen wir zeigen: Wir sind da“, sagt sie. „Denn es gibt viele, die uns noch nicht kennen.“

Auch im strengen Lockdown hatte die Mülheimer Tiertafel geöffnet

Aus Essen schwappte die Idee vor fast fünf Jahren nach Mülheim , verbreitet über Facebook: Menschen, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, mit Futter- oder Sachspenden bei der Versorgung ihrer Tiere zu unterstützen. Die Futterspenden werden unter anderem in zwei Mülheimer Tierfachmärkten und einem Blumenladen gesammelt und von den Vereinsmitgliedern abgeholt und später verteilt. Hauptsächlich an Hunde- und Katzenhalter, aber „wir haben auch immer Futter da für Nager, Sittiche und sogar Fische“, betont Kassenwartin Simone Schmidt.

Die Aktiven der Mülheimer Tiertafel sind auch am Samstag wieder von 12 bis 14 Uhr mit der Ausgabe von Futterspenden beschäftigt. Foto: Tiertafel Mülheim

Normalerweise gibt es auch Tierzubehör wie Katzentoiletten oder eine Hundeleine zum Aussuchen – aber in Coronazeiten müssen die Kunden vorher anrufen, dann legen die Vereinsmitglieder das Gewünschte, falls vorhanden, heraus. „Seit wir angefangen haben, konnten wir an jedem Samstag eine Ausgabe auf die Beine stellen“, sagt Simone Schmidt.

Die Bedürftigkeit muss nachweisen, wer etwas bekommen möchte

30 Kunden kommen derzeit regelmäßig zur Ausgabe, registriert sind allerdings noch mehr. Die Bedürftigkeit, darauf besteht der Verein, muss nachgewiesen werden, etwa mit dem Leistungsbescheid. „Es geht uns nur um eine Unterstützung, damit die Leute besser über die Runden kommen“, betont Simone Schmidt, „Wir geben nicht das Futter für eine Woche heraus.“ Für jede Ausgabe muss der Kunde zudem 50 Cent zahlen. Man könne, so Simone Schmidt, irgendwann zwischen 12 und 14 Uhr am Samstag kommen, „wir haben immer genug Futterspenden da“. Bisher sei noch niemand mit leeren Händen weggeschickt worden.

Die 14 Aktiven im Verein Mülheimer Tiertafel sammeln die Futterspenden ein, sortieren sie im Lager und wechseln sich bei der Ausgabe ab. Auch Geldsammelboxen stehen in einigen Geschäften, deren Inhalt der Verein für seine Arbeit einsetzt. Es gibt auch Großspender, die mal eine Palette anliefern, und Privatspender, wie ein Ehepaar, das regelmäßig „mit einer kleinen Kofferraumladung“ vorbeikommt.

Wer Spenden abgeben möchte, kann ebenfalls samstags zwischen 12 und 14 Uhr an der Gracht 209 vorbeikommen. Kontakt zur Mülheimer Tiertafel: kontakt@muelheimer-tiertafel.de ; 0177 / 6006348 . Mehr Info unter http://www.muelheimer-tiertafel.de/ und auf Facebook.