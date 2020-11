Die Infektionszahlen steigen auch in Mülheim, die Nachfrage nach Coronatests wächst. Im Mülheimer Diagnosezentrum an der Mintarder Straße bekommen Patienten derzeit nicht immer von einen auf den anderen Tag einen Termin. Um die Wartezeiten zu verkürzen, hat das Diagnosezentrum ab dem 7. November auch wieder am Samstagvormittag drei Stunden zusätzlich geöffnet. Die Stadt vergibt auch für den Samstag ab sofort Termine online, zwischen 9 und 12 Uhr.

Stadtverwaltung: Diagnosezentrum ist keine Pflichtaufgabe

Das hat der Mülheimer Krisenstab am Montagabend entschieden. Stadtdirektor Frank Steinfort, der dem Krisenstab vorsitzt, sagt, dass mit dem weiteren Angebot am Samstag 90 Leute pro Woche mehr getestet werden können. Er erinnert daran, dass das Diagnosezentrum keine Pflichtaufgabe für eine Kommune sei, sondern „der Versuch, die Krise so gut wie möglich zu bewältigen.“ Wenige Städte hätten sich für ein Diagnosezentrum wie in Mülheim entschieden, ergänzt Stadtsprecher Volker Wiebels. Größere Nachbarstädte wie Essen zum Beispiel halten gar kein Diagnosezentrum vor.

Corona- Inzidenz-Zahl in Mülheim steigt laut RKI auf 44,5Für das Diagnosezentrum, das die Stadt gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) anbietet, braucht es zusätzliches Personal. Aus der Verwaltung hätten sich 120 Mitarbeitende freiwillig auf einen Aufruf gemeldet, um auch die zusätzlichen Zeiten stemmen zu können, berichtet Steinfort. Denn nicht nur Ärzte müssen vor Ort sein, um den Patienten einen Abstrich abzunehmen.

Freiwillige Mitarbeitende aus der Verwaltung arbeiten im Diagnosezentrum

Zur Registrierung der Patienten, zur Abrechnung mit der KV, zur Dokumentation für das Gesundheitsamt und zur Bereitstellung der Unterlagen samt Teströhrchen für den Arzt – alles versehen mit einem Strichcode, damit nichts verwechselt wird – braucht es vier Mitarbeitende aus der Verwaltung. Im Ärzte-Pool im Diagnosezentrum wechseln sich derzeit 15 Ärzte ab, zwölf davon sind bereits im Ruhestand, der älteste ist 79 Jahre. Die Stadt plant pro Patient mit zwei Minuten Verwaltungsaufwand, kann also 30 Personen pro Stunde testen, rechnet Steinfort vor.

24 Praxen bieten Corona-Tests an Auch in Mülheim kann man seinen Corona-Test in einer Hausarztpraxis machen lassen. 24 niedergelassene Ärzte bieten das derzeit an, darunter auch ein Chirurg, ein Orthopäde und ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt, wie Dr. Stephan von Lackum berichtet. Hausarzt von Lackum ist Mitglied im Krisenstab und am kommenden Samstag selbst im Diagnosezentrum für Abstriche im Einsatz. Seine beiden Praxen in Speldorf und Selbeck bieten aber auch Corona-Tests an. „Jeder Kollege, der sich hier engagieren will, ist herzlich willkommen“, appelliert Dr. Stephan von Lackum an die Mülheimer Mediziner.

Dies alles müsse, so Stadtsprecher Volker Wiebels, neben den anderen wichtigen Aufgaben des städtischen Gesundheitsamts während der Pandemie gestemmt werden: Die Ermittlung der positiv getesteten Menschen, inklusive der Ermittlung von Kontakten, Symptomen, Vorerkrankungen. Die Abklärung, ob die Menschen versorgt sind, die Aussprache der Quarantäne. Die Entscheidung darüber, wer von den Kontakten getestet werden muss. Die Meldungen an das Robert-Koch-Institut, das Landeszentrum Gesundheit NRW, an die Bezirksregierung. Und dann gibt es noch Sonderfälle, wie Entscheidungen darüber, wie zum Beispiel ein Angehöriger in Quarantäne sich von einem sterbenden Familienangehörigen verabschieden kann.

Zweimal täglich holt ein Labor die Teströhrchen mit den Abstrichen in Saarn ab

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus MülheimDass es im Diagnosezentrum auch mal zwei, drei Tage bis zum Abstrichtermin dauern könne, sieht die Stadt nicht als Problem an. Wer Symptome habe, so Stadtdirektor Steinfort, müsse sich ohnehin in Quarantäne begeben. „Wenn die Leute das dann tun, besteht ja keine Gefahr mehr.“ Das Testergebnis sei dann meist schon am nächsten Werktag da. Zweimal täglich holt ein Labor die Teströhrchen mit den Rachenabstrichen in Saarn ab. Die Getesteten können einen QR-Code abrufen oder werden telefonisch vom Gesundheitsamt über das Ergebnis benachrichtigt.