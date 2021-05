Corona Mülheim: Neue Extra-Impfaktion für Hotspot-Stadtteil

1000 Impfdosen werden nach Mülheim geliefert, um sie speziell über Arztpraxen in der Innenstadt zu verimpfen. Auch dort war der Wert Sieben-Tages-Inzidenz zuletzt besonders hoch.

Mülheim. Nach Styrum bekommt mit dem Bezirk Altstadt I ein weiterer Mülheimer Stadtteil mit hohen Corona-Infektionszahlen ein Sonderkontingent Impfstoff.

Zur Senkung der mitunter äußerst hohen Inzidenzen in Mülheims Stadtteilen ist nun eine weitere Sonder-Impfaktion geplant. Nach Styrum kommt nun die Innenstadt an die Reihe. Ein Extra-Kontingent von 1000 Impfdosen steht dafür bereit.

Die Innenstadt zählte neben Eppinghofen und Styrum in den vergangenen Wochen zu den Corona-Hotspots in Mülheim. Neben einer Info-Kampagne seites der Stadt gibt es nun eine weitere Sonder-Impfaktion.

Zwei Arztpraxen in Mülheims Innenstadt nehmen Anmeldungen per Mail entgegen

Die urologische Facharztpraxis Dr. Horst Godo an der Kaiserstraße 65 und die Kinderarztpraxis Dr. Ulrike Breckling an der Delle 46 sollen dazu laut Mitteilung des städtischen Krisenstabsleiters Frank Steinfort durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales kurzfristig zu sogenannten Schwerpunktpraxen ernannt werden. Das Team der Praxis Dr. Godo wird demnach für den 14 und 15. Mai und das Team um Dr. Breckling am 13.und 14. Mai je 500 Impftermine vergeben.

Anmeldungen zu dieser Impfaktion sind ausschließlich über die E-Mail-Adressen godo.impfen@gmail.com und praxis-breckling@web.de möglich. Die Einhaltung der Impfreihenfolge nach der Bundesimpfverordnung soll durch Anamnesebögen abgesichert werden.

Aktion dient der gezielten Corona-Bekämpfung in Hotspot-Stadtteilen

Es wird laut Mitteilung der Stadtverwaltung Impfstoff eingesetzt, der aus einem Landeskontingent abgerufen werden kann. „Die Stadt Mülheim folgt damit ersten anderen Städten wie Köln und Essen, wo ebenfalls damit begonnen wird, zur gezielten Bekämpfung besonders hoher Inzidenzen mit Impfungen entgegenzuwirken und setzt die erfolgreicher Sonder-Impfaktion in Styrum jetzt auch in weiteren Stadtteilen fort“, so Stadtsprecher Volker Wiebels. Diese Vorgehensweise entspreche zudem Forderungen der Bundes- und Landesregierung, verstärkt dort zu impfen, wo besonders hohe Inzidenzzahlen festgestellt werden.

