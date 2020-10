Mülheim. Die Zahl der Corona-Infizierten in Mülheim ist am Wochenende stärker gestiegen als am Sonntag bekannt. Am Mittag kommt der Krisenstab zusammen.

Corona ist wieder das beherrschende Thema: Hotspots, Risikogebiete, schärfere Regeln. In Mülheim stehen die Signale zwar noch nicht auf Rot, doch auch hier haben sich die Zahlen übers Wochenende deutlich erhöht. Das Gesundheitsamt korrigierte am Montag die Zahlen noch mal nach oben.

Hatte das Gesundheitsamt am Sonntag noch von 61 Menschen gesprochen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert seien, also 24 Personen mehr als zwei Tage zuvor, sah die weiter vorläufige Wochenend-Bilanz am Montag noch mal schlechter aus. Wie Stadtsprecher Volker Wiebels auf Anfrage mitteilte, ging die Gesundheitsbehörde da schon von mindestens 48 Neu-Infizierten am Wochenende aus – „und heute gehen noch neue Zahlen vom Wochenende ein“, so Wiebels. So dürfte die Zahl der Infizierten aktuell bei mindestens 85 liegen.

Mülheims Stadtsprecher: Von 50 sind wir noch weit entfernt, das kann aber schnell gehen

Die Sieben-Tage-Inzidenz nach den Richtlinien des RKI wird an Wochenenden nicht gemeldet. Doch auch am Montag war auf der städtischen Webseite zunächst kein aktueller Wert zu sehen. Dieser Wert stand in Mülheim am vergangenen Freitag bei 16,4 und dürfte inzwischen deutlich höher liegen. Das Gesundheitsamt rechnete am Montag damit, das womöglich schon die 35er-Grenze überschritten werden könnte.

Doch eine Anpassung der Daten lässt auf sich warten. Im Netz veröffentlichte die Stadt am Montagmittag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 12,9 und damit einen noch geringeren Wert als vor dem Wochenende mit den zahlreichen Neuinfektionen. „Von 50 sind wir noch weit entfernt, so Stadtsprecher Wiebels. „Das kann aber schnell gehen, schließlich sind wir umringt von Städten, die ein Hot Spot sind“, so Wiebels mit dem Blick auf Essen und Duisburg.

Am Montag meldete die Stadt den 16. Todesfall im Zusammenhang mit Corona: Dabei handelt es sich um einen 70-jährigen Mann mit Vorerkrankungen. Die meisten Infizierten sind aber jüngere Leute, am stärksten betroffen mit aktuell 25 Fällen ist die Gruppe der 40- bis 60-Jährigen, gefolgt von 21 Fällen in der Gruppe der 20- bis 40-Jährigen.

Rund 3000 Personen ließen sich durch das Autofenster testen

Mit Beginn der Herbstferien enden landesweit die kostenlosen Corona-Tests für Beschäftigte in Schulen und Kitas. Ab 12. Oktober gibt es im Diagnosezentrum auf dem ehemaligen Saarner Kirmesplatz auch den Drive-Through-Betrieb nicht mehr. Im Zeitraum vom 10. August bis zum 9. Oktober haben dort nach Angaben des Gesundheitsamtes rund 3000 Menschen die Möglichkeit genutzt, den Corona-Abstrich durch das Autofenster abzugeben, darunter auch viele Reiserückkehrer. Die Stadt Mülheim dankt den Helfern des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter und Malteser für ihre „großartige Unterstützung“ im Diagnosezentrum.