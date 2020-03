Mülheim. Die Corona-Krise schlägt in Mülheims Wirtschaft kräftig zu. Im März zeigten 1974 Mülheimer und Oberhausener Firmen Kurzarbeit an.

„Das Coronavirus hat auch die Mülheimer Wirtschaft mit voller Wucht getroffen und stellt unsere Stadt vor große Herausforderungen“, stellt der Geschäftsführer der Arbeitsagentur, Jürgen Koch, zum Monatsende fest. Seit Beginn der Corona-Krise im März haben 1974 Mülheimer und Oberhausener Betriebe bei der Agentur Kurzarbeit angezeigt.

Diese Zahl veröffentlichte die Agentur für Arbeit am Dienstag. Vergleiche zeigen, wie immens die Krisensymptome sind: Im Februar hatten nur zehn Firmen aus dem Agenturbezirk Kurzarbeit angezeigt, im Krisenjahr 2009 seien es insgesamt „nur“ 549 Betriebe gewesen, die wegen mangelnder Auslastung Kurzarbeit angezeigt hätten.

Agentur-Chef Koch: Arbeitsmarkt wird schwierige Zeit erleben

Mülheim In der Statistik ist die Krise noch nicht ablesbar In der Arbeitsmarkt-Statistik lassen sich die Auswirkungen der Corona-Krise derzeit noch nicht ablesen. Für Ende März registriert die Arbeitsagentur gar einen leichten Rückgang der offiziellen Arbeitslosenzahlen in Mülheim. 6275 Menschen waren offiziell als Arbeitslose registriert, die Quote sank auf 7,2 Prozent. Als „unterbeschäftigt“ gelten Ende März 8735 Mülheimer, 325 weniger als im März 2019. Die Unterbeschäftigungsquote liegt bei 9,9 Prozent. In der Zahl der Unterbeschäftigten sind auch Menschen enthalten, die zwar keinen regulären Job am ersten Arbeitsmarkt haben, offiziell aber nicht als arbeitslos gelten, etwa Teilnehmer von Weiterbildungsmaßnahmen oder Ein-Euro-Jobber.

Anzeigen seien bisher aus nahezu allen Branchen eingegangen, überwiegend aber aus den Bereichen Transport/Logistik, Hotel- und Gaststättengewerbe, Messebau und Tourismus. „Inwieweit es bisher gelungen ist, durch die erleichterten Zugänge zu Unterstützungsleistungen Existenzen zu sichern und Arbeitslosigkeit zu vermeiden, wird wohl erstmals mit den Arbeitsmarktzahlen für April deutlich, so Koch.

Insgesamt sei wegen der enormen wirtschaftlichen Ausfälle in der Stadt für den Arbeitsmarkt eine schwierige Zeit vorherzusehen. Die Agentur will dabei für Unternehmen und Bürger als Ansprechpartner parat stehen, um finanzielle Unterstützung zu bieten und Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. Um Antragstellung und Antragsbearbeitung dabei so zügig wie möglich abzuwickeln, werde die Agentur ihr Personal in den entsprechenden Teams fortlaufend aufstocken. Auch die telefonischen Beratungskapazitäten seien „massiv ausgebaut“ worden, so Koch.

Wir werden den Bericht weiter aktualisieren.