Corona: Konzertbüro Mülheim sagt Weihnachtsoratorium ab

Mülheim. Drei Jahre hatte das Konzertbüro das Spitzenkonzert für die Stadthalle vorbereitet. Der Lockdown hat nun einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Der Lockdown führt zu weiteren Absagen im Kulturbereich: Schweren Herzens muss das Konzertbüro nun das Weihnachtsoratorium am 13. Dezember mit dem Concerto Köln, Niederländischen Kammerchor und Star-Dirigenten Peter Dijkstra ersatzlos streichen. „Wir werden es in dieser Top-Besetzung nicht nachholen können“, kündigt die Leiterin Stefanie Steinberg an.

Somit fällt ein weiteres Spitzenkonzert in der Stadthalle aus, das gemeinhin für starke Einnahmen sorgt: „Unter normalen Umständen ist aufgrund der großen Nachfrage das Hochparkett geöffnet. Wir sind traurig, dass dieses tolle Angebot in der Vorweihnachtszeit nun einfach ,weg’ ist“, sagt Steinberg mit großem Bedauern, denn die Planung hatte sich über drei Jahre erstreckt.

„Wir spüren, dass die Sehnsucht nach Live-Musik mit jedem Monat größer wird.“

Nun konzentrieren sich die Kulturschaffenden auf die Spielsaison 2021, die angesichts der im neuen Jahr beginnenden Impfungen Hoffnung schöpfen darf. „Wir spüren an der Nachfrage, dass die Sehnsucht nach Live-Musik mit jedem Monat der Stille größer wird“, so die Leiterin.

Für die laufende Saison, insbesondere Januar und Februar eine zuverlässige Perspektive zu geben, sei angesichts der aktuellen Infektionszahlen zwar nicht möglich. Steinberg hofft jedoch, dass die Pandemie-Lage zur Jahresmitte im Griff ist, denn im Oktober 2021 soll die 65. Spielzeit starten „mit einigen Highlights, internationalen Orchestern und fantastischen Solistinnen“.