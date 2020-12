Nur verhältnismäßig wenige Schüler in Mülheim sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert . Laut wöchentlicher Meldung der Schulen an die Bezirksregierung gab es am Stichtag Mittwoch lediglich zehn an Covid-19 erkrankte Grundschüler sowie 45 an weiterführenden Schulen. Das ist deutlich weniger als in der Vorwoche, als noch 91 Schüler insgesamt infiziert waren.

Auch die Zahl der angeordneten Quarantänen ist deutlich zurückgegangen, hat sich sogar fast halbiert. Während sich vergangene Woche noch 1023 Schüler in Quarantäne befanden, sind es jetzt nur noch 588. Allerdings macht das mehr als ein Drittel der Gesamtzahl an Quarantänen, die die momentan Stadt angeordnet hat: derzeit 1410.

Ein Neuntel der Mülheimer Infizierten sind Schüler

Anders sieht der Verteilung bei den Infizierten aus. Schüler machen etwa ein Neuntel aller Corona-Erkrankten in Mülheim aus, das entspricht auch in etwa ihrem Anteil an der Bevölkerung. Insgesamt sind derzeit 85 Mülheimer unter 20 Jahren mit mit dem Coronavirus infiziert. Da Kinder allerdings häufig keine Symptome zeigen, könnte die Dunkelziffer deutlich höher liegen .

Auf Anfrage hat die Bezirksregierung eine Veröffentlichung der Infizierten-Zahlen nach Schulen abgelehnt. Dies zu kommunizieren, sei aus zeitlichen und personellen Gründen nicht möglich.