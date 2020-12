Corona in Mülheim: Warum die Inzidenz weiter steigen wird

Die Inzidenz in Mülheim ist weiter gestiegen und wird es wohl auch in den kommenden Tagen.

Mülheim. Die Stadt Mülheim rechnet mit einer weiter steigenden Inzidenz. Positive Auswirkungen des Lockdowns werden erst Ende Januar erwartet.

Die Hoffnung war bei vielen groß, dass vor Weihnachten die Corona-Infektionszahlen dank des Lockdowns sinken, doch bislang ist keine positive Veränderung in Sicht. Im Gegenteil: Am Tag vor Heiligabend steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mülheim mit 276,6 noch einmal auf einen Rekordwert. Und die Stadt rechnet mit einer weiteren Steigerung in den kommenden Tagen.

Mülheimer Gesundheitsamtsleiter: "Kein Grund zu außergewöhnlicher Sorge"

Einen Grund zu außergewöhnlicher Sorge sieht Frank Pisani, der bei der vergangenen Ratssitzung zum Leiter des Gesundheitsamtes gewählt wurde, aber nicht. "Wir haben in den vergangenen Tagen unsere Melderückstände gegenüber dem RKI verringert, weshalb es unter anderem zu einer Erhöhung der gemeldeten Fälle gekommen ist." Es habe keine außergewöhlichen Ereignisse gegeben, die die Infektionszahlen in die Höhe schnellen lassen. Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Frank Steinfort sieht mit Blick auf die am Sonntag startenden Impfungen "Licht am Ende des Tunnels".

Allerdings ist es dem Gesundheitsamt kaum noch möglich, Infektionswege nachzuvollziehen. "Aktuell lassen sich die Infektionsquellen nur in zehn bis 20 Prozent der Fälle nachvollziehen", sagt Frank Pisani. "Dies liegt nicht an mangelnden Kapazitäten des Amtes für Gesundheit und Hygiene, sondern daran, dass Betroffene vielmals nicht mehr nachvollziehen können, wo sie sich eventuell angesteckt haben könnten."

Spürbare Wirkung des Lockdowns in Mülheim erst Ende Januar/Anfang Februar

Von den aktuell über 600 Mülheimer Infizierten bilden die 40- bis 60-Jährigen derzeit die größte Altersgruppe. Dort gebe es vor allem Infektionen bei medizinischem Personal. Rund ein Viertel der Erkrankten ist über 80 Jahre alt und lebt, so Pisani, zum Großteil in Senioreneinrichtungen. Seit rund drei bis vier Wochen hätten die Ausbrüche in Altenheimen zugenommen.

Weil Senioreneinrichtungen eine große Rolle im aktuellen Infektionsgeschehen spielen, ist laut Frank Pisani "bis circa Mitte/Ende Januar mit einer steigenden beziehungsweise auf hohem Niveau gleichbleibenden Inzidenz zu rechnen". Erst danach, also frühestens Ende Januar, Anfang Februar könne eine spürbare Wirkung des Lockdowns erwartet werden.