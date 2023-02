Corona Corona in Mülheim: Vorsichtige Entwarnung? Die aktuelle Lage

Mülheim. Der monatlich tagende Corona-Krisenstab Mülheims bewertet die Lage in der Stadt als stabil – zumindest derzeit. Welche Regel bald fallen könnte.

In Mülheim befinden sich derzeit 20 Personen mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus, davon zwei auf der Intensivstation. Das teilte David Lüngen, Stadtdirektor und Leiter des Corona-Krisenstabs, nach dem jüngsten Treffen mit. „Die Corona-Lage ist als stabil einzuordnen“, so Lüngen. Noch sei abzuwarten, was der Februar bringt. Man erwäge aber, die monatlichen Treffen des Krisenstabes ab dem Frühjahr einzustellen. „Die Option eines außerordentlichen Tagens bestünde dann natürlich trotzdem.“

In den Altenheimen sei zuletzt keine Häufung von Corona-Infektionen aufgetreten, zwischenzeitlich habe es jedoch einen erhöhten Krankenstand durch Grippe und andere Viruserkrankungen gegeben. „Das bewegte sich allerdings alles noch in einem Rahmen, der nicht alarmierend ist“, so Lüngen.

