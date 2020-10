Mülheim. Trotz Pandemie wird in Mülheim die „Kirchmusik links der Ruhr“ fortgesetzt. Friedhelm Capelle und Detlef Hilder spielen in Saarn leise Stücke.

Musikgenuss wie im Wohnzimmer – das konnten die 38 Zuhörerinnen und Zuhörer in der Saarner Dorfkirche erleben. Trotz der Corona-Pandemie setzt die Evangelische Gemeinde Saarn ihre Reihe „Kirchenmusik links der Ruhr“ fort. Friedhelm Capelle und Detlef Hilder hatten am Sonntag zu einem Hörerlebnis mit leisen Tönen eingeladen. Beide Kirchenmusiker spielten auf Clavichorden, die wegen ihrer Bauform keine großen Resonanzkörper haben.

Dabei bot sich den Besuchern ein völlig ungewohntes Bild. Sind normalerweise bei Saarner Kirchenkonzerten fast alle Reihen voll besetzt, durften dieses Mal nur maximal 40 Plätze vergeben werden, die Empore musste frei bleiben. Maximal zwei Personen pro Bank waren erlaubt, um den Mindestabstand zu halten. Voranmeldung und Registrierung kamen dazu.

Erbauung ist wichtig in schwieriger Zeit

„Wir möchten in diesen besonderen Zeiten die Musik nicht verstummen lassen“, sagen Capelle und Hilder. Es sei wichtig, auch unter Auflagen weiter zu spielen und den Menschen die Kunst des Musizierens nicht zu entziehen. „Künstler haben es in diesen Monaten besonders schwer, vor Publikum aufzutreten“, erläutert Hilder. Erbauung sei wichtig in schwieriger Zeit.

Friedhelm Capelle, einst Kirchenmusiker an der Dorfkirche, kam für das Konzert aus der Nähe von Tübingen nach Saarn. Sein Clavichord reist im Kofferraum mit. Er spielt mindestens einmal pro Jahr an seiner alten Wirkungsstätte.

Große Hofmusik litt früher unter Sparzwang

Unter dem Motto: „Stimmung – Schwingung – Klang“ hatten die beiden Kirchenmusiker Werke von Georg-Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Antonio Soler und Antonio Vivaldi zusammengestellt. Sie spielten Werke, die ihre Komponisten ursprünglich für große Orchester entworfen hatten. „Weil auch große Königshäuser damals schon sparten, mussten die Hofmusiker die Stücke für Solisten oder kleinere Instrumentierungen umschreiben“, erfuhren die Zuhörer Gründe und historische Zusammenhänge.

Es war ein kurzweiliges Konzert mit teils unbekannten und eingängigen Stücken. Für die Fürsten von damals war es schlicht Unterhaltungsmusik bei Hofe. Detlef Hilder und Friedhelm Capelle haben ebenso prächtig unterhalten. Sehr schade, dass ein grassierendes Virus weitaus mehr Interessierte von diesen leisen Tönen ausgeschlossen hat. Das Engagement der Musiker hätte ein größeres Publikum verdient. Diejenigen, die dabei waren, applaudierten begeistert.