Corona in Mülheim: Sonderimpfaktion im Mai in Styrum geplant

Mülheim. Wegen der hohen Inzidenzen im Mülheimer Stadtteil Styrum soll es im Mai in zwei Praxen eine Sonderimpfaktion geben. Der Impfstoff kommt vom Land.

Wegen der hohen Inzidenzen im Stadtteil Styrum wird dort am 7. und 8. Mai eine Sonderimpfaktion angeboten, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Hausarztpraxis MVZ Hausärzte Ruhr soll dafür kurzfristig vom Landesgesundheitsministerium zu einer Schwerpunktpraxis ernannt werden.

Ziel der Aktion ist es, so die Stadt, eine Ausbreitung der Infektionen in andere Stadtteile möglichst einzudämmen und die Inzidenzen zu senken. Die Hausarztpraxis MVZ Hausärzte Ruhr mit dem Ärztlichen Leiter Dr. Udo Pfannkuch wird gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis Dr. Doina Völpel und Dr. Klaus Kohl an zwei Tagen allen Patientinnen und Patientinnen dieser Praxen ein Impfangebot machen. Erst- und Zweittermin würden gleichzeitig vergeben. Terminvereinbarungen sind laut Stadt nur über die Homepage www.hausaerzte.ruhr möglich. Die Einhaltung der Impfreihenfolge nach der Bundesimpfverordnung werde durch Anamnesebögen abgesichert. Es werde Impfstoff eingesetzt, der noch aus einem Landeskontingent abgerufen werden kann.

„Im Rahmen dieser Aktion können sich auch Lehrerinnen und Lehrer an der Realschule Mellinghofer Straße und an der Willy-Brandt-Schule, die beide in den Stadtteilen Styrum und Altstadt II liegen, impfen lassen. Sie gehören zur Priorität 3 nach der Bundesimpfverordnung und können insoweit im Rahmen dieser Sonderaktion und nach den Maßgaben der Erlasslage des Landes ebenfalls geimpft werden. Die Terminvereinbarung erfolgt direkt über die Schwerpunktpraxis (www.hausaerzte.ruhr)“, sagt Frank Steinfort, der Mülheimer Krisenstabsleiter.

„Die Stadt Mülheim folgt damit Städten wie Köln und Essen, wo ebenfalls damit begonnen wird, zur gezielten Bekämpfung besonders hoher Inzidenzen mit Impfungen entgegenzuwirken. Diese Vorgehensweise entspricht zudem Forderungen der Bundes- und Landesregierung, verstärkt dort zu impfen, wo besonders hohe Inzidenzzahlen festgestellt werden“, ergänzte Stadtsprecher Volker Wiebels.

Falls weiterer Impfstoff zur Verfügung gestellt werden kann, sollen kurzfristig weitere Stadtteile mit besonders hohen Inzidenzzahlen nach diesem Muster verstärkt mit Impfangeboten unterstützt werden, teilte die Stadt mit.

