Eine Ärztin des DRK informierte Impfwillige am Sonntag, 18. September, an der Drive-in-Station des Deutschen Roten Kreuzes am Flughafen Essen/Mülheim darüber, dass die eigentlich angekündigte Impfaktion mit dem neuen, an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff nicht stattfinden kann. Die Stadt Mülheim hatte das Impfen mit dem angepassten Impfstoff wegen der fehlenden Freigabe der Ständige Impfkommission (Stiko) untersagt.