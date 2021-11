Corona in Mülheim Corona in Mülheim: Krankenhaus sagt Veranstaltungen ab

Mülheim. Das Evangelische Krankenhaus sagt die für Dezember geplanten Patientenveranstaltungen ab. Grund sind die steigenden Covid-19-Infektionszahlen.

Das Evangelische Krankenhaus Mülheim (EKM) sagt aufgrund der steigenden Covid-19-Infektionszahlen alle öffentlichen Veranstaltungen ab. Dazu zählen vor allem die Patientenveranstaltungen Info-Treff und Treff um 11.

Das EKM bedauert die Absagen, aber die Sicherheit der Teilnehmenden gehe vor. Folgende Info-Treffs sind abgesagt: „Darmkrebs – die vermeidbare Krankheit“ am 1. Dezember; „Die neue gynäkologische Vorsorge: Was bedeutet HPV-positiv?“ am 4. Dezember; „Spezialisierte Therapien bei Knorpelschäden des Kniegelenks“ am 8. Dezember; „Handchirurgische Volkskrankheiten“ am 11. Dezember sowie „Lebensqualität durch Gelenkersatz“ am 15. Dezember.

Alle Angemeldeten werden auch persönlich benachrichtigt, so das EKM.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim