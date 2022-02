Impfen in Mülheim Corona in Mülheim: Fallzahlen sinken, auch bei den Senioren

Mülheim. RKI-Chef Lothar Wieler befürchtet trotz sinkender Corona-Fallzahlen wieder mehr erkrankte Ältere. Warum die Stadt Mülheim das nicht so sieht.

Die Corona-Fallzahlen sinken bundesweit, auch in Mülheim. Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), sagte aber am Freitag, dass entgegen diesem Trend die Inzidenzen in der besonders gefährdeten Gruppe der Älteren ab 60 und ab 70 Jahren wieder ansteigen würden. Wie sieht es in Mülheim aus?

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen sinkt, bestätigte Mülheims Stadtsprecher Volker Wiebels. „Dies trifft hier auch für die Gruppe der Menschen über 65 Jahre zu“, sagte er am Montag.

Stadt: Positive Befunde und Erkrankungen in Senioreneinrichtungen sind rückläufig

So habe sich die Zahl der in diesen Jahrgängen als positiv gemeldeten von rund 240 Personen Mitte Februar auf jetzt 117 Betroffene (Stand am Montagmorgen, 8 Uhr ) reduziert.

Positive Befunde und auch Erkrankungen seien im im Verlauf der letzten Wochen zwar auch in Mülheims stationären Senioreneinrichtungen aufgetreten. „Diese Zahlen sind aber derzeit ebenfalls rückläufig“, so Wiebels.