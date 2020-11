Corona in Mülheim: Diese Regeln gelten auf dem Spielplatz

Im Lockdown fällt vielen Familien zuhause die Decke auf den Kopf. Also raus auf den Spielplatz. Aber gilt dort auch eine Maskenpflicht? Müssen Kinder beim Spielen auf den Mindestabstand achten? Diese Fragen stellen sich viele Mülheimer Eltern.

Welche Regeln auf Spielplätzen gelten, schreibt die NRW-weite Coronaschutzverordnung vor, die Anfang November in Kraft getreten ist. „Demnach müssen alle Erwachsenen und auch alle schulpflichtigen Kinder auf dem Spielplatz eine Alltagsmaske tragen“, erklärt Stadtsprecher Volker Wiebels. Dafür dürfen Kinder ihren Freunden näher kommen und müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zwingend einhalten.

Mülheimer Spielplätze werden regelmäßig vom Ordnungsamt kontrolliert

„Wir können natürlich nicht jeden Tag alle Spielplätze kontrollieren“, sagt Wiebels. Stichprobenartig oder nach Hinweisen aus der Bürgerschaft würden die Plätze aber regelmäßig überprüft. Vor allem große und stark frequentierte Spielplätze wie der im Witthausbusch oder an der Aktienstraße werden von Ordnungskräften angefahren.

Immerhin kann eine Missachtung der Maskenpflicht mit bis zu 150 Euro Bußgeld geahndet werden. Dazu kommt es aber in den seltensten Fällen. Schilder an den Spielplätzen, die auf die Maskenpflicht hinweisen – wie etwa in Nachbarstädten – soll es in Mülheim nicht geben. „Mittlerweile sollte jeder wissen, dass es eine solche Maskenpflicht gibt.“