Corona-Hotspot: Noch keine Änderungen in Mülheimer Kliniken

Beide Mülheimer Krankenhäuser sahen am Donnerstag keine Notwendigkeit, aktuell neue Entscheidungen für Patienten und Besucher zu treffen, weil Mülheims Inzidenzwert über 50 liegt. Derzeit werden im Evangelischen Krankenhaus (EKM) zwei Covid-19-Patienten behandelt, im St. Marien-Hospital (SMH) aktuell keiner.

Corona- Inzidenz-Zahl in Mülheim steigt laut RKI auf 44,5„Wir prüfen tagesaktuell notwendige Anpassungen unserer Besuchsregelungen unter Berücksichtigung des dynamischen Infektionsgeschehens“, heißt es aus dem SMH. Ähnlich klingt es auch aus dem EKM: „Stand heute gibt es keine Notwendigkeit, etwa am Besuchsrecht etwas zu ändern, aber das kann morgen natürlich schon anders sein“, sagte EKM-Sprecherin Silke Sauerwein auf Anfrage.

Das St. Marien-Hospital habe schon in der ersten Phase viele Erfahrungen gesammelt und in dieser Zeit auch die Intensivbettenkapazitäten immer an den aktuellen Bedarf anpassen können, sagte Sprecherin Sandra Flügen. Genau so hält es auch das evangelische Haus und erfasst den Bedarf an Intensivbetten tagesaktuell. Beide Häuser stehen nicht mehr am Anfang der Pandemie. „Wir haben uns ja schon im März auf das Schlimmste vorbereitet“, sagt EKM-Sprecherin Silke Sauerwein.